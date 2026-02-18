Cierran el Parque Nacional Natural Tayrona por riesgos de seguridad y amenazas al personal

Santa Marta

Parques Nacionales Naturales de Colombia ordenó el cierre total del Parque Nacional Natural Tayrona mediante la Resolución 091 del 17 de febrero de 2026, como medida preventiva ante graves condiciones de riesgo público que ponen en peligro la vida, integridad y seguridad del personal, visitantes y comunidades dentro del área protegida.

Según el documento, la decisión, se sustenta en una serie de hechos recientes que incluyen amenazas directas contra funcionarios del parque, actos intimidatorios en los accesos, bloqueos en sectores como El Zaino, Calabazo y Neguanje, así como el ingreso irregular de visitantes y cobros no autorizados por parte de particulares.

De acuerdo con la resolución, el pasado 11 de febrero se realizó una intervención en el sector de Cañaveral para inhabilitar infraestructuras construidas ilegalmente dentro del parque y recolectar material probatorio para investigaciones judiciales.

Tras estas acciones, comenzaron a circular en redes sociales videos con amenazas contra la jefatura del área protegida y se registraron presiones para impedir el ingreso del personal, lo que obligó a la evacuación de funcionarios y a la pérdida de control en los puntos de acceso.

La Oficina de Gestión del Riesgo de Parques Nacionales advirtió además que, pese a la suspensión temporal del sector Cañaveral por daños en la infraestructura causados por fuertes lluvias, algunas personas forzaron su reapertura, exponiendo a los visitantes a situaciones de alto riesgo.

La medida se mantendrá vigente hasta que se evidencie la mejora de la gobernanza y la seguridad al interior del área protegida.