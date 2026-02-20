Así será el Arena Bonita en Santander: $114 mil millones para la primera fase

Bucaramanga

La Gobernación de Santander anunció el inicio de la construcción de Arena Bonita, en la antigua Plaza de Toros, ubicada en Girón, Santander. Un centro de espectáculos que busca posicionar al departamento como referente nacional e internacional en la realización de conciertos, eventos deportivos, convenciones y actividades culturales.

La primera fase del proyecto tendrá una inversión aproximada de 114 mil millones de pesos, según confirmó el gobernador Juvenal Díaz Mateus, mientras que una segunda etapa de desarrollo urbanístico podría superar los 200 mil millones de pesos.

La arena tendrá una capacidad para 18 mil personas, lo que la posicionará entre las más grandes del país. Según el gobernador, el recinto podrá albergar hasta 156 eventos al año y requerirá al menos 26 para alcanzar el equilibrio financiero.

Durante la presentación, el diseñador del proyecto, Andrés Núñez Rubiano, explicó que el escenario será uno de los más innovadores del país gracias a su diseño modular y tecnología de última generación. Uno de los principales diferenciales será la tarima 360 grados, que permitirá ubicar el escenario en diferentes posiciones dentro del recinto, ya sea en el centro, en los laterales o en la parte frontal.

Esto facilitará adaptar el espacio a diversos formatos de espectáculos y maximizar la experiencia del público.

El profesional destacó que esta flexibilidad permitirá recibir desde conciertos internacionales hasta convenciones empresariales, eventos religiosos y competencias deportivas. “La creatividad es el límite para lograr colocar la escenografía esencial en todo este proyecto”, señaló.

Otra de las características más relevantes será la acústica orgánica, una tecnología desarrollada en Santander que busca garantizar un sonido equilibrado y de alta calidad en todo el recinto. Este sistema está basado en estudios de psicoacústica que permiten distribuir el sonido de forma uniforme, reduciendo ecos y mejorando la experiencia auditiva tanto para el público como para los artistas.

Además, Arena Bonita contará con un innovador skydeck transitable y desacoplado estructuralmente, el primero en Colombia. Este espacio permitirá una interacción distinta con los espectáculos y funcionará como una zona premium para asistentes, sin interferir en la estructura principal del escenario.

El diseño también contempla una infraestructura sostenible. El sistema hidráulico permitirá ahorrar entre 70 y 100 metros cúbicos de agua al día, mientras que el aire acondicionado utilizará refrigerantes amigables con el medio ambiente y operará con niveles de ruido muy bajos, un factor clave en la calidad de los eventos.

Se prevé que la obra esté lista en julio del próximo año, para realizar pruebas técnicas y posteriormente inaugurarla durante la Feria Bonita en septiembre con un concierto de gran formato. Las autoridades aseguran que este escenario complementará la oferta turística del departamento y fortalecerá el desarrollo económico de la región.