Trump afirma que su junta ayudará a “supervisar” y fortalecer la ONU

El presidente de EE.UU., Donald Trump, marcó este jueves la primera reunión de su Junta de Paz con promesas de llevar estos esfuerzos por poner fin a conflictos a un escenario global que vaya más allá de Gaza y de trabajar con la ONU para «devolverle la salud» al sistema que él mismo ha desacreditado.

«Vamos a hacer de Gaza un lugar muy próspero y seguro. Y también quizá vayamos un paso más allá. Donde veamos focos de conflicto en el mundo, probablemente podamos ocuparnos de ellos con mucha facilidad, con este grupo extraordinario de personas poderosas y brillantes», dijo Trump al cerrar la cita en el Instituto de la Paz de Washington, que ha rebautizado con su nombre.

El mandatario utilizó la resolución del conflicto entre Israel y el grupo palestino Hamás en la Franja, rubricado en Egipto el pasado octubre, para solidificar la posición del organismo, al que se han resistido una mayoría de los grandes actores mundiales, que como mucho hoy asistieron como invitados u observadores.

Durante sus palabras inaugurales, Trump insistió en que la mayoría de países invitados a unirse al organismo – al menos 35 – «han aceptado, y los que no lo han hecho, lo harán», aseguró al anunciar que Noruega se había comprometido a organizar un evento de la entidad próximamente.

El plan para Gaza

El mandatario estadounidense anunció que su país aportará unos 10.000 millones de dólares a la iniciativa, que creó inicialmente enfocado en resolver el conflicto en Gaza.

«Quiero que sepan que EE.UU. va a hacer una contribución de 10.000 millones de dólares a la Junta de Paz», dijo en su discurso de apertura de la primera reunión del organismo, aunque precisó que «esa cifra es muy pequeña si se compara con el coste de la guerra» en la Franja.

El mandatario también informó que Kazajistán, Azerbaiyán, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Baréin, Catar, Arabia Saudí, Uzbekistán y Kuwait han contribuido un total de más de 7.000 millones de dólares al paquete de ayuda que la Junta prepara para Gaza.

«Muchos más contribuyen a estas cifras. Esto acaba de empezar. Esta es nuestra primera reunión, pero cada dólar invertido es una inversión en estabilidad y la esperanza de un futuro nuevo y armonioso», resaltó Trump.

Además, el presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), Gianni Infantino, confirmó que la organización deportiva ayudará a recaudar un total de 75 millones de dólares para proyectos deportivos en Gaza.

«Las naciones representadas aquí hoy no solo están contribuyendo con dinero, algunas también están prometiendo personal para ayudar a preservar el alto el fuego y asegurar una paz duradera», indicó Trump.

En la reunión se anunció el compromiso de Indonesia, Marruecos, Kazajistán, Kosovo y Albania, miembros de la Junta, para aportar personal a la Fuerza Internacional de Estabilización (FSI) estipulada en el plan de paz.

Vaticina que supervisará a la ONU

El presidente estadounidense también dijo que su Junta de Paz prácticamente «supervisará» a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en un futuro para asegurarse de su correcto funcionamiento y aseguró que «necesitan ayuda».

«Algún día no estaré aquí. Las Naciones Unidas serán, creo, mucho más fuertes. La Junta de la Paz prácticamente supervisará a las Naciones Unidas y se asegurará de que funcionen bien», dijo el mandatario durante su intervención en la primera reunión de esta entidad, vista por algunos analistas como una alternativa al multilateralismo del sistema de la ONU.

El republicano insistió en que su Junta se encargará de fortalecer la ONU, quien a su juicio tiene un «potencial tremendo».

«Nos aseguraremos de que sus instalaciones sean buenas. Necesitan ayuda, y necesitan ayuda financiera. Vamos a ayudarlos financieramente y nos aseguraremos de que las Naciones Unidas sean viables», añadió.

Trump reunió a líderes y representantes de más de 40 países que llegaron a Washington para participar en calidad de miembros y observadores en la primera reunión de la Junta de Paz.

«Creo que es la junta directiva más importante, sin duda en términos de poder y prestigio. Nunca ha habido nada parecido, porque estos son los líderes mundiales más importantes», dijo Trump al abrir la cita, a la que asisten los presidentes de Argentina, Javier Milei, y de Paraguay, Santiago Peña, entre otros dignatarios.

Otros participantes incluyen también al mandatario indonesio, Prabowo Subianto, y los líderes de Camboya, Hun Manet; y de Vietnam, To Lam.

Una Junta de Paz compuesta por aliados de Trump

Trump insistió en que la mayoría de países invitados a unirse al organismo «han aceptado, y los que no lo han hecho, lo harán».

«Algunos se están pasando de listos. No funciona. Conmigo no te puedes pasar de listo. Están jugando un poco, pero todos, todos se están sumando: la mayoría de ellos muy rápido», dijo en referencia a la reticencia de algunas naciones a participar en el organismo impulsado por el estadounidense.

La mayoría de los miembros fundadores son aliados de Trump, mientras que las grandes potencias y casi todos los países europeos se han mostrado reticentes a unirse al considerar que la Junta debilita a la ONU.

Durante su intervención, el mandatario pidió a los representantes de varios países asistentes -cuyos conflictos asegura haber puesto fin- que se levantaran para agradecerles su trabajo, entre ellos Kosovo, Serbia, India, Pakistán, Camboya y Tailandia.

«Se están llevando bien, y cuando no se lleven bien, llámenme y lo resolveremos», anotó Trump.

«Creo que deberíamos sonreír», dijo Trump en tono de broma mientras posaban para una foto de familia.

