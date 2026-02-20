Así cerró la semana el café: cotización oficial de la carga de 125 kg para HOY, 20 de febrero

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) dio a conocer el precio de referencia con el que se comercializa el café en Colombia este viernes 20 de febrero de 2026, información que se publica diariamente tras el cierre de la Bolsa de Nueva York.

Este valor funciona como una referencia para la compra del café pergamino seco en el mercado interno y se calcula con base en la cotización internacional del grano y la tasa de cambio del dólar frente al peso colombiano. Estas variables influyen directamente en el ingreso de los caficultores.

La FNC es la entidad encargada de garantizar un precio regulado para los productores del país, con el fin de ofrecer condiciones más estables en la comercialización del café, uno de los principales productos agrícolas de exportación de Colombia.

Precio del café para HOY 20 de febrero en Colombia

De acuerdo con el reporte diario de la Federación Nacional de Cafeteros, el precio del café en Colombia para este viernes 20 de febrero es de 2,135,000 pesos por la compra de pergamino seco FR 94 de 125 kilogramos.

Esta cifra representa una ligera alza frente al valor registrado el jueves 19 de febrero, cuando la carga se cotizó en 2,120,000 pesos, reflejando una variación positiva en el precio interno del grano.

Por su parte, el valor de la pastilla contenida en pergamino no presentó variaciones y se mantiene para este viernes 20 de febrero se sitúa en los 10.000 pesos por kilogramo, el mismo precio registrado en semanas anteriores.

Café de Colombia: Valor del grano en las principales ciudades del país hoy 20 de febrero

Teniendo en cuenta que la Federación Nacional de Cafeteros es la encargada de publicar el informe diario, dentro de esta lista también se incluye el precio de las cargas de café en las diferentes ciudades del país. Los precios para el día de hoy 20 de febrero son:

ARMENIA: Carga: 2,135,500 // Kilo: 17,084 // ARROBA: 213,550

BOGOTÁ: Carga: 2,134,250 // Kilo: 17,074 // ARROBA: 213,425

BUCARAMANGA: Carga: 2,133,875 // Kilo: 17,071 // ARROBA: 213,388

BUGA: Carga: 2,136,250 // Kilo: 17,090 // ARROBA: 213,625

CHINCHINÁ: Carga: 2,135,375 // Kilo: 17,083 // ARROBA: 213,538

CÚCUTA: Carga: 2,133,375 // Kilo: 17,067 // ARROBA: 213,338

IBAGUÉ: Carga: 2,134,625 // Kilo: 17,077 // ARROBA: 213,463

MANIZALES: Carga: 2,135,375 // Kilo: 17,083 // ARROBA: 213,538

MEDELLÍN: Carga: 2,134,625 // Kilo: 17,077 // ARROBA: 213,463

NEIVA: Carga: 2,133,750 // Kilo: 17,070 // ARROBA: 213,375

PAMPLONA: Carga: 2,133,500 // Kilo: 17,068 // ARROBA: 213,350

PASTO: Carga: 2,133,500 // Kilo: 17,068 // ARROBA: 213,350

PEREIRA: Carga: 2,135,375 // Kilo: 17,083 // ARROBA: 213,538

POPAYÁN: Carga: 2,135,625 // Kilo: 17,085 // ARROBA: 213,563

SANTA MARTA: Carga: 2,137,125 // Kilo: 17,097 // ARROBA: 213,713

VALLEDUPAR: Carga: 2,134,750 // Kilo: 17,078 // ARROBA: 213,475

