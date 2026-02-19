Precio del café HOY, 19 de febrero, en Colombia según la Federación Nacional de Cafeteros

El precio del café en Colombia es un tema de conversación no solo en el sector agrícola, sino también entre comerciantes y consumidores.

Más allá del valor diario que registra el mercado, detrás del comportamiento del grano hay factores económicos y productivos que explican sus variaciones recientes.

El café es uno de los productos más representativos del país y su precio está atado a dinámicas internacionales. La cotización en la Bolsa de Nueva York y la tasa de cambio del dólar influyen directamente en el valor interno que reciben los caficultores en nuestro país.

Precio del café en Colombia para este miércoles 19 de febrero de 2026

De acuerdo con el reporte diario de la Federación Nacional de Cafeteros, el precio del café en Colombia para este jueves 19 de febrero se ubicó en 2,120,000 pesos por carga de 125 kilogramos de pergamino seco FR 94.

Esta cifra representa otra ligera alza frente al valor registrado el miércoles 18 de febrero, cuando la carga se cotizó en 2,110,000 pesos, reflejando una variación positiva en el precio interno del grano.

Por su parte, el valor de la pastilla contenida en pergamino no presentó variaciones y se mantiene para este miércoles 19 de febrero se sitúa en los 10.000 pesos por kilogramo, el mismo precio registrado en semanas anteriores.

Café de Colombia: Valor del grano en las principales ciudades del país hoy 19 de febrero

Teniendo en cuenta que la Federación Nacional de Cafeteros es la encargada de publicar el informe diario, dentro de esta lista también se incluye el precio de las cargas de café en las diferentes ciudades del país. Los precios para el día de hoy 19 de febrero son:

ARMENIA: Carga: 2,120,500 // Kilo: 16,964 // ARROBA: 212,050

Carga: 2,120,500 // Kilo: 16,964 // ARROBA: 212,050 BOGOTÁ: Carga: 2,119,250 // Kilo: 16,954 // ARROBA: 211,925

Carga: 2,119,250 // Kilo: 16,954 // ARROBA: 211,925 BUCARAMANGA: Carga: 2,118,875 // Kilo: 16,951 // ARROBA: 211,888

Carga: 2,118,875 // Kilo: 16,951 // ARROBA: 211,888 BUGA: Carga: 2,121,250 // Kilo: 16,970 // ARROBA: 212,125

Carga: 2,121,250 // Kilo: 16,970 // ARROBA: 212,125 CHINCHINÁ: Carga: 2,120,375 // Kilo: 16,963 // ARROBA: 212,038

Carga: 2,120,375 // Kilo: 16,963 // ARROBA: 212,038 CÚCUTA: Carga: 2,118,375 // Kilo:16,947 // ARROBA: 211,838

Carga: 2,118,375 // Kilo:16,947 // ARROBA: 211,838 IBAGUÉ: Carga: 2,119,625 // Kilo: 16,957 // ARROBA: 211,963

Carga: 2,119,625 // Kilo: 16,957 // ARROBA: 211,963 MANIZALES: Carga: 2,120,375 // Kilo: 16,963 // ARROBA: 212,038

Carga: 2,120,375 // Kilo: 16,963 // ARROBA: 212,038 MEDELLÍN: Carga: 2,119,625 // Kilo: 16,957 // ARROBA: 211,963

Carga: 2,119,625 // Kilo: 16,957 // ARROBA: 211,963 NEIVA: Carga: 2,118,750 // Kilo: 16,950 // ARROBA: 211,875

Carga: 2,118,750 // Kilo: 16,950 // ARROBA: 211,875 PAMPLONA: Carga: 2,118,500 // Kilo: 16,948 // ARROBA: 211,850

Carga: 2,118,500 // Kilo: 16,948 // ARROBA: 211,850 PASTO: Carga: 2,118,500 // Kilo: 16,948 // ARROBA: 211,850

Carga: 2,118,500 // Kilo: 16,948 // ARROBA: 211,850 PEREIRA: Carga: 2,120,375 // Kilo: 16,963 // ARROBA: 212,038

Carga: 2,120,375 // Kilo: 16,963 // ARROBA: 212,038 POPAYÁN: Carga: 2,120,625 // Kilo: 16,965 // ARROBA: 212,063

Carga: 2,120,625 // Kilo: 16,965 // ARROBA: 212,063 SANTA MARTA: Carga: 2,122,125 // Kilo: 16,977 // ARROBA: 212,213

Carga: 2,122,125 // Kilo: 16,977 // ARROBA: 212,213 VALLEDUPAR: Carga: 2,119,750 // Kilo: 16,958 // ARROBA: 211,975

