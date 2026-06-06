En Medellín asesinaron a dos policías; se trataría de fuego amigo

Medellín

Las autoridades confirmaron el asesinato de dos policías en Medellín. La inspección de los cuerpos fue realizada por el CTI de la Fiscalía.

Según el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia de Medellín (SICS), los policías estaban en el barrio Lorena de la comuna de Laureles cuando fueron atacados a tiros y, pese a que fueron trasladados a un centro médico, fallecieron por la gravedad de las lesiones.

Una de las víctimas del ataque armado es la uniformada, la subintendente Yuli Milena Giraldo Morales, de 38 años, y el otro es John Alexander Zapata Vásquez, de 26 años. Los policías fueron atacados a tiros en el barrio Lorena de la comuna de Laureles. Al parecer hay tres capturados.

Hipótesis del hecho

Según la información extraoficial conocida del caso, los dos policías adscritos a la SIJIN estaban inspeccionando un vehículo tipo camioneta que estaba reportado como robado, cuando tres personas, dos civiles y un hombre de protección de la policía (escolta), llegaron al lugar guiados por el GPS del automotor y, al observar que los policías que estaban de civil estaban en el carro, el escolta disparó contra los integrantes de la SIJIN, ocasionándoles la muerte.

Los tres involucrados fueron capturados por la policía que acudió al sitio a atender la situación reportada y por ahora el caso está en investigación para aclarar lo sucedido.