Un guerrillero del frente 36 murió en Briceño al intentar instalar explosivos en zona rural

Briceño- Antioquia

Un hombre murió por artefactos explosivos en el municipio de Briceño , Norte de Antioquia. Esta persona pertenecía al grupo guerrillero Frente 36 del Bloque Magdalena Medio de alias “Carlacá”, pero que en Antioquia es comandado por alias “Primo Gay”.

Caracol Radio ha recibido información que indica que esta persona, conocida por sus compañeros y el comandante como “Teo”, estaba instalando unos artefactos explosivos improvisados en zona rural de la vereda La Palestina de Briceño, pero con tan mala suerte que estos le explotaron antes de que pudiera salir del lugar. Este campo estaba siendo preparado para afectar a las tropas del Ejército que permanecen en el territorio y que en las dos últimas semanas l es han ubicado varias caletas con armas, explosivos e información.

Caracol Radio recibió las imágenes del cuerpo del explosivista y en ellas se observa que quedó con mutilaciones graves que le ocasionaron la muerte en esta práctica peligrosa y quizás sin mucho entrenamiento, por lo que sus vidas quedan en riesgo al decidir integrar el grupo ilegal.

La muerte de este explosivista del frente 36 incluso fue lamentada por alias “Primo Gay”, máximo comandante. El cabecilla escribió en la red social TikTok que él había sido el último que lo vio con vida.