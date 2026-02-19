Briceño: cae otra caleta del frente 36, tenía un control para dron y 1800 iniciadores de explosivos

Briceño- Antioquia

La Cuarta Brigada del Ejército informó que logró ubicar una caleta del frente 36 de las disidencias en la vereda El Roblal, zona rural del municipio de Briceño, donde en las últimas semanas se han asestado varios golpes a ese grupo guerrillero, incautándoles explosivos, armas e intendencia.

“Durante la operación fueron hallados 1800 iniciadores eléctricos, empleados para la elaboración de artefactos explosivos improvisados ; un control de dron, además de información relevante para inteligencia militar. Con esta acción, se continúa afectando las capacidades logísticas y criminales de estos grupos armados organizados en el Norte de Antioquia”, dice el reporte de la Cuarta Brigada.

Cabe anotar que, aunque los iniciadores son de venta libre, estos son utilizados para la elaboración de artefactos explosivos para minar los caminos por donde pasan los campesinos, los soldados y el Clan del Golfo. En las últimas dos semanas, el Ejército ha logrado destruir nueve artefactos explosivos entre las veredas El Roblal y El Pescado.

En el depósito ilegal también hallaron el control de un dron. Se investiga si se trata del mando de un equipo tecnológico utilizado en los últimos días con el que estarían haciéndole seguimiento a las tropas estatales que permanecen en el territorio.

También se ubicó un brazalete y propaganda del grupo guerrillero.