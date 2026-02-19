Veeduría respalda intención del alcalde Char de asumir operación del Cortissoz

En las ultimas horas se conoció la solicitud del alcalde Alejandro Char ante la Aeronáutica Civil para que el Distrito asuma la operación, mantenimiento y culminación de obras del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz.

A través de un comunicado, la Veeduría civil y gremial que hace seguimiento a los trabajos de remodelación de la terminal, señaló que la solicitud es válida en los términos del artículo 48 de la Ley 105 de 1993.

Según la norma, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil puede entregar, a cualquier título, los aeropuertos de su propiedad a entidades departamentales o municipales para que los administren de forma directa o indirecta, en el marco de la descentralización aeroportuaria.

El pronunciamiento también advierte sobre las actuales deficiencias en la operación del lado tierra del terminal aéreo, especialmente en puntos críticos de atención a los usuarios, lo que según la Veeduría exige soluciones inmediatas por parte de la autoridad aeronáutica.

Para el colectivo ciudadano, es legítimo el interés de la Alcaldía en asumir la administración del aeropuerto, no solo por las circunstancias actuales, sino por la importancia estratégica que tiene para la conectividad de Barranquilla y el Atlántico, así como para su proyección como destino de vida, negocios y turismo.

Finalmente, la Veeduría, integrada por la Cámara de Comercio de Barranquilla, la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI Norte), el Comité Intergremial del Atlántico, la Sociedad de Ingenieros del Atlántico y la Asociación Cívica Por Amor a Barranquilla, anunció que mantendrá seguimiento permanente a los procesos que busquen garantizar que la ciudad cuente con un terminal aéreo acorde con su dinamismo económico y su proyección nacional e internacional.