Tulio Gómez estalla contra árbitro: “Tuvo que esperar hasta el minuto 99 para meternos la mano”

Junior derrotó 2-1 al América de Cali en el Estadio Romelio Martínez, juego que dio cierre de manera parcial a la fecha 7 del fútbol colombiano. El juego se decidió en tiempo de reposición tras un penalti para el local.

Ferney Trujillo, árbitro del compromiso, sancionó a los 90+9 minutos una pena máxima de Andrés Mosquera sobre el paraguayo Guillermo Paiva, el cual cambió por gol el experimentado Teófilo Gutiérrez a los 90+12 minutos.

Luego del partido, Tulio Gómez, máximo accionista del América, estalló contra el árbitro del encuentro, señalándolo directamente y acusándolo de haberle “metido la mano” a su equipo.

A través de su cuenta de Twitter, Tulio escribió: “Hasta que Junior no nos metiera un gol el árbitro no daba por terminado el partido, tuvo que esperar hasta el minuto 99 para meternos la mano, que grosería de arbitraje. En la falta que no fue penal el juez de línea corrió como loco a señalar penal, afortunadamente el VAR no permitió que ese juez de línea nos metiera la mano”.

El América de Cali también discutió el primer penalti sancionado en contra, el cual se dio tras una mano en el área de Omar Bertel, que terminó cambiando por gol en la ejecución Luis Fernando Muriel.

Ambos equipos cuentan con un partido menos, Junior dio el salto al grupo de los ocho con el triunfo llegando a 12 unidades. El próximo domingo tendrá una dura visita a Bogotá, enfrentando a Santa Fe en El Campín.

América, por su parte, se quedó con 10 unidades, también al interior del grupo de los ocho, y ese mismo domingo estará recibiendo a Jaguares en el estadio Pascual Guerrero.