Morelos y Atlético Nacional se unen para ayudar a los damnificados por el invierno en Córdoba

Atlético Nacional y Alfredo Morelos volvieron a mostrar su lado solidario en medio de la emergencia que vive el departamento de Córdoba por la ola invernal. En las últimas horas se viralizó un video en el que se ve al delantero verdolaga junto a su esposa, Yesenia, participando en una jornada de entrega de ayudas a familias afectadas por las inundaciones.

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Las imágenes muestran al atacante compartiendo con la comunidad y repartiendo alimentos en Cereté, municipio del que es oriundo, donde decenas de personas han tenido que enfrentar pérdidas por el agua y el desbordamiento en varios sectores.

Esta acción se conecta con lo que el propio Morelos había anunciado días atrás, cuando informó el inicio de una campaña humanitaria con el respaldo del club, con el objetivo de recolectar alimentos no perecederos, productos de aseo y ropa nueva para los damnificados.

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Mientras continúa la situación en Córdoba, el gesto del jugador y Atlético Nacional se suma a las iniciativas que buscan aliviar la crisis de cientos de familias que hoy atraviesan una de las temporadas más difíciles del invierno en la región.

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