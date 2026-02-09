Denuncian presunto uso de drones por parte del ELN en zona rural de Pueblo Rico, Risaralda

Preocupación genera en el occidente de Risaralda una denuncia conocida en las últimas horas sobre el presunto uso de drones por parte de la guerrilla del ELN en áreas rurales del municipio de Pueblo Rico, zona limítrofe con el departamento del Chocó.

La alerta fue recibida por el investigador social y vocero nacional de víctimas del conflicto armado, Eisenhower Zapata, quien señaló que habitantes de veredas del municipio habrían reportado el avistamiento de varios drones sobrevolando el territorio. La comunidad manifiesta que estos dispositivos no habrían sido identificados como pertenecientes a la Fuerza Pública, lo que aumentó la preocupación entre los pobladores.

“Un estudiante de uno de los colegios de Pueblo Rico se atrevió a denunciar que miembros del ELN están ensayando drones en la zona, que inclusive vieron varios en el área y que ellos inclusive preguntaban si esos drones pertenecían a la Fuerza Pública porque también tiene drones en ambos comandos de policía, y no se confirmó que en la zona hubiera drones, mientras que los estudiantes estaban ya viendo ensayos con drones. Me preocupa mucho que nos relajemos frente al tema de enfrentar al ELN, pero también enfrentar al Clan del Golfo y empecemos a ver como en el Cauca o como en el Tibú o Norte de Santander ya las fuerzas irregulares o las bandas delincuenciales utilizan drones cargados de explosivos para tirarle a la Fuerza Pública, pero también tirarle a la población civil.”

La denuncia se conoce en medio del contexto de riesgo advertido recientemente por la Defensoría del Pueblo, que emitió la Alerta Temprana 001 de 2026 para los municipios de Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico. El documento advierte sobre la presencia, expansión y posibles confrontaciones entre grupos armados ilegales como el ELN y el Clan del Golfo, situación que podría poner en riesgo a comunidades locales.

La alerta, publicada el 20 de enero de 2026, busca que las autoridades articulen acciones preventivas y de protección para evitar violaciones a los derechos humanos, en un contexto que además podría incidir en el desarrollo del próximo proceso electoral.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente el origen de los drones reportados, mientras se mantienen labores de verificación en la zona.