Warner Bros abre una semana de negociaciones con Paramount, aunque su preferido es Netflix

Warner Bros Discovery (WBD) abrió un periodo de negociación de siete días con Paramount Skydance (PSKY) -hasta el 23 de febrero-, con el fin de darle la oportunidad de mejorar la oferta por sus acciones y aclarar determinados términos del acuerdo de fusión propuesto, aunque sigue “plenamente comprometida” con Netflix.

El Consejo de Administración de Warner Bros continúa recomendando por unanimidad la fusión con Netflix y, por lo tanto, aconseja a sus accionistas que rechacen la oferta presentada por Paramount.

No obstante, el Consejo de WBD envió una carta a PSKY en la que les explicaba que el pasado 11 de febrero, un alto representante de Paramount comunicó verbalmente a uno de sus consejeros que pagaría 31 dólares por acción si se entablaban conversaciones para un posible acuerdo y que esta “no era su oferta final”.

En la carta, Warner Bros les informó a los directivos de Paramount que Netflix -con quien tienen firmado un acuerdo de fusión- aceptó conceder a WBD una dispensa hasta el 23 de febrero para dialogar con Paramount y conocer su propuesta.

No obstante, en la carta, WBD le decía a PSKY que siguen “plenamente comprometidos” con Netflix, aunque les invita a que presenten una propuesta vinculante que ofrezca mayor certidumbre y protección a los accionistas de Warner.

Warner Bros destaca el enorme valor que aporta Netflix

El presidente de Warner Bros, Samuel A. Di Piazza, afirmó que siguen creyendo en la fusión con Netflix y que es lo mejor para los accionistas de WBD, debido al “enorme valor que aporta”.

El pasado diciembre, el magnate multimillonario Larry Ellison, cofundador de Oracle y principal financiador de la oferta a través de Paramount Skydance, ofreció una garantía personal de 40.400 millones de dólares para adquirir Warner, pero mantuvo la oferta de adquirir la totalidad de la compañía por 30 dólares por cada acción en efectivo, elevándolo a los 108.400 millones de dólares.

La propuesta de Paramount llegó después de que WBD alcanzara un acuerdo preliminar de fusión con Netflix a principios de mes, valorado en 82.700 millones de dólares, incluida la deuda.

Sin embargo, el consejo de administración de WBD rechazó por unanimidad la oferta de adquisición de PSKY al considerarla “inferior” al acuerdo de fusión con Netflix “en numerosos aspectos clave”.

Aunque sobre el papel la oferta de PSKY es más alta que la de Netflix, el consejo de Warner ve menos arriesgado el pacto con la plataforma de ‘streaming’, entre otros motivos porque tendría menores riesgos de ejecución y regulatorios.

Paramount mejoró el 10 de febrero la oferta hostil por WBD y ofreció a los accionistas del conglomerado un precio de 0,25 dólares por acción por cada trimestre que la compra no se haya completado después del 31 de diciembre de 2026.