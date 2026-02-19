Así se cotiza el dólar en Colombia para HOY 19 de febrero de 2026: Nuevo repunte en los precios

El Banco de la República ha compartido los precios por los que se manejará el comercio de dólares cerca al cierre de la tercer semana de febrero.

El comportamiento del peso ha estado marcado por los debates internos para controlar la inflación y hacer frente a la emergencia climática en varios territorios del país.

Así se cotiza el dólar en Colombia para HOY 19 de febrero de 2026

El Banco de la República señaló en su más reciente informe que el dólar en Colombia se cotizará en 3.669,21 pesos (COP) para este jueves 19 de febrero de 2026. Esto representa un leve aumento respecto al día anterior ($3.664,26 pesos).

Por otra parte, estos son los valores que se manejan en algunas de las principales ciudades del país para los interesados en hacer transacciones en dólares durante la jornada. Estos son:

Bogotá : 3,6000 pesos por compra y 3,700 pesos por venta.

: 3,6000 pesos por compra y 3,700 pesos por venta. Medellín: 3,470 pesos por compra y 3,620 pesos por venta.

3,470 pesos por compra y 3,620 pesos por venta. Cali: 3,580 pesos por compra y 3,700 pesos por venta.

3,580 pesos por compra y 3,700 pesos por venta. Cartagena: 3,750 pesos por compra y 3,980 pesos por venta.

3,750 pesos por compra y 3,980 pesos por venta. Cúcuta: 3,600 pesos por compra y 3,640 pesos por venta.

3,600 pesos por compra y 3,640 pesos por venta. Pereira: 3,730 pesos por compra y 3,800 pesos por venta.

¿A qué se debe el comportamiento del dólar?

Hace unas semanas se anunció el incremento de las tasas de interés en 100 puntos básicos hasta el 10.25% por parte del Banco de la República. Esta medida está enfocada en fortalecer el peso colombiano y sostener los precios del dólar, los cuales están fluctuando entre los 3.600 pesos y 3.700 respectivamente.

Como mencionan analistas económicos, esto ocurre porque hay una desaceleración de la economía causada por la menor demanda de divisas debido a menos créditos solicitados. Esto controla el flujo de divisas en el territorio para manejar la inflación, la cual se ha ido readaptando de acuerdo con las proyecciones hechas por el Banrep.

Téngase en cuenta que las expectativas de inflación se dispararon a inicios de año, pues se pasó de una cifra cercana del 4.6% al 5.35% a final del año, por lo que las medidas de las instituciones del estado apuntan a reducir estos crecimientos.

Otras medidas económicas que se están considerando

Hay que añadir en medio de este debate a la crisis climática que se está viviendo en el territorio, en donde el Gobierno Nacional busca decretar una emergencia económica que permita al fisco apoyar financieramente las medidas para controlar el frente frío, además de liderar los planes de reconstrucción en las zonas afectadas.

Entre las medidas que se tomarían con la emergencia económica, se gravarán a las empresas que tengan patrimonio líquido superior a los 10.000 millones de pesos con un tributo del 0,6%, y cuando superen los 30.000 millones de pesos patrimonio líquido empezarían a tener el 1,2%. Otra de las medidas que se tomarían es la de decretar inversiones forzosas.

Germán Ávila, ministro de Hacienda. (Colprensa - Catalina Olaya) Ampliar Germán Ávila, ministro de Hacienda. (Colprensa - Catalina Olaya) Cerrar

Las inversiones forzosas son una medida gubernamental en la que se obliga a las entidades financieras a destinar parte de sus recursos a ofrecer créditos favorables, como dando mejores plazos de tiempo y tasas de interés reducidas en los sectores que se consideren pertinentes, que en este caso serían los más afectados por el frente frío.

Sin embargo, ante este mecanismo, seis exministros de Hacienda, incluyendo a uno de este Gobierno: José Antonio Ocampo, rechazaron la propuesta porque “no son el mecanismo adecuado para fomentar el crédito ni atender la emergencia” ejemplificando los casos de Bolivia y Venezuela, que aplicaron la medida pero no han visto mejoría económica.

El debate está puesto para que la corte constitucional analice estas posturas y considere si la emergencia económica tiene medidas apropiadas para la gestión de las crisis en el país.