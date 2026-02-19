Por deudas millonarias de EPS Sanitas y SOAT cierran urgencias de la Clínica de los Andes en Tunja

A partir de las 12 de la noche del 28 de febrero cerrará el servicio de urgencias de la Clínica de los Andes

Tunja

No para la crisis de la salud en Boyacá. A las denuncias por falta de atención de los usuarios, medicamentos y citas con especialistas se suma ahora el cierre de otro servicio en la ciudad de Tunja.

El gerente de la Clínica de los Andes, Edgar Ortiz confirmó que desde el 28 de febrero a las 12 de la noche se cerrarán los servicios de urgencias.

Las razones, las deudas millonarias de EPS´s y aseguradoras del SOAT.

“A raíz de las altas deudas de las EPS en la ciudad de Tunja, en el departamento de Boyacá que superan los $30.000 millones se tomó la decisión. Por decisión de Junta directiva, no podemos continuar con la puerta abierta del servicio de urgencias”.

Eso sí, destacó que los otros servicios de la clínica seguirán funcionando.

“La clínica va a seguir operando, va a seguir funcionando, pero sin el servicio de urgencias, vamos a estar internamente operando con la hospitalización, consulta externa, procedimientos ambulatorios, procedimientos programados con la Unidad de Cuidados Intensivos y todo lo que es la infraestructura interna de la clínica, todo ya funciona, excepto el servicio de urgencias”.

La EPS que más acumula deudas con la Clínica de los Andes, es Sanitas, de acuerdo con el gerente de la entidad.

“De los $30.000 millones aproximadamente con Sanitas tenemos una cartera que de acerca de $16.000 millones aproximadamente”.

Edgar Ortiz, gerente de la Clínica de los Andes, confirmó que la medida empieza a operar el 28 de febrero.

“La gestión de nosotros para para poder lograr son acuerdos entre nosotros como clínica y la EPS. Ayer tuvimos una mesa con la Secretaría de Salud donde esperábamos que la EPS se manifestara y nos dijeran algo, en vista de que vamos a dar por terminado unilateralmente el contrato a partir de las 12 de la noche del 28 de febrero. Asumimos que nos iba a dar una propuesta de cómo nos va a pagar la deuda que tenemos, pero pues no fue así”.

El cierre del servicio de urgencias de la Clínica no solo afectará a los usuarios, sino a los trabajadores de la entidad.

“Estamos estimando más o menos con la crisis financiera que tenemos, con el cierre del servicio de urgencias y recogernos un poco en personal, de los 380 funcionarios, aproximadamente 140 se quedarían cesantes”.

Recordó el gerente que esa salida de personal será progresiva y dependerá de los contratos suscritos.

“Eso se va dando a medida que se pueda dar de acuerdo con los contratos y cumpliendo con el Código Sustantivo del Trabajo. No se puede sacar gente absolutamente porque pues estaría incurriendo en problemas de tipo laboral. Eso se da dependiendo de la firma de contratos, de los tiempos de contratos que se puedan terminar”.

El gerente de la Clínica de los Andes aseguró que, “a partir de las 12 de la noche del 28 de febrero cerramos el servicio de urgencias de la Clínica de los Andes, que ha prestado el servicio 25 años a la ciudad. El primero de marzo ya no tenemos el servicio de urgencias abierto”.

También se refirió a lo que harían con otros clientes de la clínica.

“Estamos mirando qué estrategias hacemos para poder apoyar a algunos clientes especiales, diferenciales como medicinas prepagadas, pólizas de salud, administradora de riesgos laborales que el usuario, el afiliado o el beneficiario puede venir espontáneamente a la actividad, situación que no pasa con las EPS”.

El cierre del servicio de urgencias de la clínica es temporal, mientras se supera la crisis.

“Entendemos que la situación puede cambiar en unos meses. Vamos a esperar a ver qué sucede en 3 en 6 meses, miraremos las condiciones de la clínica para darle continuidad, pues el interés de la Junta Directiva de la clínica es poder continuar y poder brindar los servicios, pero debido a la situación de quedarnos sin recursos para poder trabajar y prestar el servicio de salud, pues obviamente tenemos que blindarnos un poquito como institución para no ir a un mayor quiebre, a una mayor fractura por parte de la clínica. Nos toca cuidarla, nos toca salvaguardar la ejecución y esas son las medidas que estamos tomando por ahora provisionales”.

En 2025 la Clínica de los Andes había cerrado el servicio de UCI neonatal y de Obstetricia.