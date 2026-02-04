No hubo acuerdo entre sindicato y Essa; acabó etapa de arreglo directo

Bucaramanga

La Empresa Electrificadora de Santander, Essa informó que finalizó la etapa de arreglo directo de la negociación de la convención colectiva con el sindicato de trabajadores Sintraelecol.

Ya pasaron 18 sesiones de trabajo sin acuerdo.

“En un ejercicio de responsabilidad y buena fe, las partes manifestaron su voluntad de mantener abiertos los espacios de diálogo, con el fin de ampliar los canales de conversación y continuar explorando alternativas viables que acerquen a las partes”, declaró la empresa.

Directivos de la empresa sostuvo un encuentro con delegados del ministerio del Trabajo que es garante institucional del proceso de negociación.

La empresa reitera su disposición de alcanzar un acuerdo mediante un diálogo respetuoso y constructivo.