Tras fracasar la negociación, trabajadores de ESSA votan irse a huelga en Santander

Los trabajadores de la Electrificadora de Santander (ESSA) aprobaron irse a huelga luego de una votación realizada en Asamblea General y supervisada por delegados del Ministerio del Trabajo.

De 681 trabajadores afiliados al sindicato Sintraelecol en Santander, 556 votaron a favor de la huelga, frente a una minoría que optó por acudir a un tribunal de arbitramento. La decisión se tomó el sábado 7 de febrero, con participación de las subdirectivas sindicales de Bucaramanga, Socorro, San Gil, Barrancabermeja y Barbosa.

Tras no lograrse acuerdos en la etapa de negociación directa, el sindicato tiene ahora un plazo de hasta diez días para notificar a la empresa y al Ministerio del Trabajo la llamada hora cero, que marcaría el inicio de la huelga en caso de no alcanzarse un acuerdo.

La eventual paralización genera alerta en el departamento, ya que más de 6.000 usuarios del servicio de energía eléctrica en Santander podrían verse afectados.

“Eso va a depender de lo que en adelante la empresa decida”, señaló Orlando Rojas Silva, presidente de la subdirectiva de Sintraelecol en Socorro y negociador en la mesa con la empresa, al explicar que la huelga no sería inmediata.

Rojas aseguró además que el desacuerdo se centra en temas salariales y en el cumplimiento de acuerdos colectivos ya firmados: “La empresa ha sido intransigente, no ha querido discutir el pliego en la mesa”.

Cabe recordar que el pasado 3 de febrero, el Ministerio del Trabajo decretó medidas preventivas y cautelares contra la Electrificadora de Santander, en medio del conflicto laboral.

Por ahora, el sindicato insiste en que el diálogo sigue siendo una posibilidad mientras se cumple el plazo legal.