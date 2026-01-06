Sintraelecol Santander mantiene asamblea ante falta de acuerdo con la ESSA

Bucaramanga, Santander

El primer periodo de negociación directa entre el sindicato y la junta directiva de la ESSA finalizó este lunes 5 de enero, lo que motivo a que por común acuerdo, se decidiera extender el proceso por otros 20 días más, los cuales se desarrollarán en ocho nuevas sesiones de trabajo.

El vocero de Sintraelecol Carlos Roncancio señaló que la asamblea permanente se mantiene debido a la complejidad del momento que atraviesa la negociación colectiva. “La empresa no ha demostrado voluntad de mantener las fórmulas actuales de incremento salarial que están contempladas en la convención colectiva”, aseguró.

Uno de los principales puntos de discusión es el aumento salarial. Desde el sindicato aclaran que no se está solicitando un incremento del 30 %, como lo ha señalado la gerencia de la ESSA, sino el reconocimiento de una fórmula ya existente en la convención colectiva, la cual contempla el pago del diferencial entre el incremento del salario mínimo y el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

De acuerdo con Sintraelecol, este diferencial rondaría el 18 %, cifra que, según el sindicato, no pone en riesgo la estabilidad financiera de la empresa. Además, afirman que la ESSA cuenta con la capacidad económica para asumir dicho incremento, tal como fue expuesto durante las mesas de negociación.

En caso de no lograrse un acuerdo al finalizar la prórroga, cuyo plazo vence el próximo 3 de febrero, la decisión quedará en manos de la Asamblea General del sindicato.

“La asamblea puede realizarse de manera presencial o virtual. En ese espacio se somete a consideración de los afiliados la forma de resolver el conflicto colectivo: si se acude a un tribunal de arbitramento o si se va a la huelga. Los trabajadores votan y la decisión mayoritaria es la que define el camino a seguir. Si la mayoría opta por el tribunal, se acude a esa instancia; si votan por la huelga, se inicia el proceso”, explicó Roncancio.

Mientras avanza la negociación, Sintraelecol mantiene reuniones diarias con sus afiliados en las distintas zonas del departamento de Santander, como Barrancabermeja, Barbosa y Socorro, así como en otros municipios donde la ESSA tiene presencia, en el marco de la asamblea permanente.

¿Qué dice la ESSA?

El gerente de la Electrificadora de Santander, Guillermo León, destacó que actualmente los trabajadores de la Electrificadora cuentan con salarios y beneficios que se encuentran por encima del promedio del mercado, y señaló que en la negociación se están revisando elementos adicionales que buscan garantizar estabilidad y bienestar tanto para los empleados como para sus familias.

Guillermo León, gerente de la ESSA, confirmó que de no haber un acuerdo entre Sintraelecol y la empresa, será un tribunal de arbitramento quien decidirá de cuánto deberá ser el incremento salarial.

En cuanto a los puntos de discusión, el gerente explicó que una de las principales propuestas del sindicato es un incremento salarial del 30 % para el primer año, a través de diferentes mecanismos. No obstante, precisó que los ingresos de la empresa están atados al Índice de Precios al Productor (IPP), que para este año cerraría alrededor del 2 %, lo que representa una brecha significativa. Aun así, reconoció la importancia de preservar el poder adquisitivo de los trabajadores, por lo que los ajustes salariales deberán ubicarse por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC), con incrementos adicionales que continúan en análisis.

Asimismo, envió un mensaje de tranquilidad a los usuarios, al asegurar que el servicio de energía seguirá prestándose de manera continua, al tratarse de un servicio público esencial.

“Desde la promulgación de la Ley 142 no se ha presentado un cese de actividades en un servicio público esencial como la energía. A lo largo de los años se han registrado conflictos laborales, incluso en empresas como ISA, pero nunca se ha llegado a un paro ni a la suspensión del servicio. Siempre se han mantenido los espacios de diálogo. Por eso es importante que la comunidad tenga la tranquilidad de que no existe riesgo de una interrupción y que, en caso de presentarse alguna eventualidad, la empresa está preparada para garantizar la continuidad del servicio”. puntualizó el gerente.