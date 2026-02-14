Subsidios 2026: Prográmese; estos son los días de pago oficiales en FEBRERO de Prosperidad Social

El Departamento de Prosperidad Social (DPS) confirmó nuevas fechas de pago de sus programas sociales durante febrero de 2026.

Los subsidios administrados por el DPS se basan en transferencias monetarias diseñadas para combatir la pobreza extrema y fortalecer la economía en el país. De acuerdo con la entidad, para este año, el sistema de identificación de beneficiarios migrará gradualmente del Sisbén vigente hacia el Registro Universal de Ingresos (RUI) para una focalización más precisa.

Estos son los principales programas vigentes y sus novedades para 2026:

Renta Ciudadana: Es el programa central que garantiza ingresos a hogares en pobreza extrema. Monto: Hasta $500.000 pesos por ciclo.

Colombia Mayor: Destinado a adultos mayores sin pensión o en situación de vulnerabilidad. Monto: Se ha establecido un nuevo monto de $230.000 mensuales para mayores de 60 años (mujeres) y 65 años (hombres).

Renta Joven: Programa que apoya la formación y educación de jóvenes. Continúa su operación bajo el Decreto 1960 de 2023, enfocado en “trayectorias de vida”.

Devolución del IVA: Busca mitigar el impacto del impuesto a las ventas en los hogares más pobres. Se entrega de forma paralela a los ciclos de Renta Ciudadana.

Jóvenes en Paz: Una estrategia liderada junto al Ministerio de Igualdad para jóvenes en zonas de conflicto. Monto: Mínimo de $400.000 por ciclo.

Fechas de pago en febrero de 2026

Según el calendario oficial, los beneficiarios de Colombia Mayor, Renta Ciudadana, Devolución del IVA, Renta Joven y Jóvenes en Paz recibirán nuevos incentivos correspondientes al ciclo 1 de 2026.

Colombia Mayor

El DPS entregará la transferencia desde el 27 de febrero. De acuerdo con la entidad, las mujeres mayores de 60 años y los hombres mayores de 65 años inscritos recibirán una renta básica de 230.000 pesos mensuales.

Renta Ciudadana y Devolución del IVA

El primer ciclo de Renta Ciudadana y Devolución del IVA iniciará el 20 de febrero. Ambos programas benefician a más de 700.000 hogares con niños menores de 6 años, en situación de pobreza y alta vulnerabilidad, y a hogares en pobreza extrema con una persona con discapacidad. Cada hogar recibirá una transferencia de 500.000 pesos.

Renta Joven

Tal como confirmó la entidad, los incentivos correspondientes al ciclo 6 iniciarán el 18 de febrero.

Este programa apoya a más de 170.000 participantes para que permanezcan y se gradúen de la educación superior, y promueve la movilidad social a través del empleo, emprendimiento y educación posgradual.

Jóvenes en Paz

El ciclo 1 comenzará el 20 de febrero. Jóvenes en Paz es un programa liderado y coordinado por el Ministerio de Igualdad y Equidad, que busca ofrecer una ruta integral de atención a los jóvenes. El programa cuenta con la articulación de diferentes entidades. Prosperidad Social tiene a su cargo únicamente el componente de transferencias monetarias.

¿Cómo consultar si soy beneficiario de Prosperidad Social?

En primer lugar, debe ingresar al portal oficial de Prosperidad Social con su número de cédula y fecha de nacimiento:

Acceda a la página del programa que le interese. Ejemplo: rentaciudadana.prosperidadsocial.gov.co.

Ubique el botón de consulta: Haga clic en la opción “Consulte aquí si su hogar es beneficiario” o “Hogares beneficiarios”.

Seleccione su tipo de documento (cédula de ciudadanía, PEP, etc.).

Ingrese el número de documento y la fecha de nacimiento o expedición según lo solicite el sistema.

El sistema le indicará si su hogar está en estado “Activo” o si es beneficiario para el ciclo actual de pagos.

Conviene mencionar que, los beneficiarios suelen recibir un SMS informando sobre la disponibilidad del incentivo y el medio de pago. Si ya sabe que es beneficiario, puede consultar la modalidad de cobro en el portal del Banco Agrario.

Por último, el DPS recordó que el cronograma del primer trimestre de 2026 está sujeto a cambios, según disponibilidad presupuestal, e incluye las transferencias de Colombia Mayor y Renta Joven.