Congreso estudia proyecto para dar subsidios de vivienda a madres cabeza de hogar

Desde el Congreso de la República se está impulsando un proyecto de ley que busca facilitar el acceso a subsidios de vivienda para madres cabeza de hogar en todo el país.

Esta iniciativa es promovida por parlamentarios del partido Cambio Radical, quienes esperan establecer mecanismos para que estas mujeres puedan adquirir vivienda propia.

“Una madre cabeza de familia es quien, siendo soltera o casada, ejerce la jefatura femenina de hogar y tiene bajo su cargo, afectiva, económica o socialmente, en forma permanente, hijos menores propios u otras personas incapaces o incapacitadas para trabajar”, aseguró César Lorduy, uno de los autores de la propuesta.

De acuerdo con cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), cerca del 55,6 % de los hogares en Colombia están liderados por mujeres, muchas de las cuales viven en condiciones de arriendo o en zonas con déficit habitacional.

César Lorduy, explicó que la norma pretende ayudar especialmente a quienes no están vinculadas a fondos o cajas de compensación.

La propuesta aún se encuentra en construcción y se espera que pueda formalizarse ante el Congreso cuando inicie el nuevo periodo legislativo el próximo 20 de julio.