En el Quindío fue inaugurado un nuevo punto de dispensación de medicamentos para los docentes

Armenia

Al norte de Armenia en inmediaciones de la clínica del Café, edificio Club House local 3A en la calle 1 #12-30 se realizó la inauguración de un nuevo punto de dispensación de medicamentos para los docentes.

El director regional del Fomag en el Eje Cafetero, Andrés Londoño considera es clave la apertura del nuevo punto porque responde a los compromisos adquiridos con el sindicato y las veedurías de salud.

“Esto se logra gracias a los compromisos adquiridos en los diferentes escenarios de participación donde las organizaciones sindicales y en general el magisterio hace una presencia importante la Comisión Nacional en Salud que llevamos a cabo nosotros en el mes de diciembre en el Hotel Armenia y obviamente en el compromiso de mejorar la oportunidad en temas de dispensación de medicamentos para la población del magisterio", mencionó.

Destacó que ya son cinco puntos farmacéuticos en el departamento donde cuatro están ubicados en Armenia y uno con MediValle en el municipio de Quimbaya. Recordó que cuentan con las entregas en punto propio con alianzas con farmacias locales y domicilios lo que garantiza mayor oportunidad.

“Este nuevo punto está articulado con los prestadores de la red primaria, con un abastecimiento de un stock adecuado de acuerdo a el estudio que se hizo de las frecuencias de formulación, identificando cuáles son las patologías asociadas a nuestros usuarios y que requieren, digamos, de estos de esta dispensación efectiva de los medicamentos", manifestó.

Aclaró que el 90% de los docentes del departamento se concentran en la ciudad de Armenia por eso lo fundamental de ampliar los puntos de dispensación de medicamentos.

A pesar de lo anterior dijo que están generando estrategias domiciliarias para un maestro de un municipio diferente a Armenia pueda tener canales de atención electrónicos y línea de atención preferencial para que se garantice la entrega domiciliaria por parte de los prestadores de salud.

Agradeció a la secretaría de salud departamental porque la articulación fue importante para que se generará la habilitación y lograr la puesta en funcionamiento de este nuevo punto en la ciudad.

¿Qué dicen desde el Suteq?

De otro lado, Esteban Bernal del sindicato de educadores del departamento, SUTEQ y de la veeduría de salud se mostró escéptico del proceso debido a que han sido muchas las reuniones y compromisos que no han mejorado el panorama sobre las dificultades que viven actualmente los maestros y sus familias a la hora de reclamar los medicamentos.

Resaltó que estuvieron presentes en la inauguración para realizar el acompañamiento, pero también para exigir que se genere la agilidad y la óptima prestación de los servicios.

En cuanto a las instalaciones, destacó que son adecuadas y lo clave es que han sido habilitadas por las secretarías de salud municipal y departamental.

Desde el Fomag dieron a conocer que son cerca de 11.000 maestros que serán beneficiados con la apertura.