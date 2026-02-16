¿Qué dejó reunión de la veeduría de salud de los docentes en Armenia?

Armenia

En el auditorio del sindicato de educadores del Quindío se llevó a cabo una reunión de la veeduría de salud y la coordinación de la Fiduprevisora para analizar la situación que vive el magisterio.

Carolina Villoria es docente de la institución educativa La Adiela de la ciudad y sostuvo que son varias las falencias que padecen como el tema de la entrega de medicamentos donde de cinco solo les entregan uno.

“Lastimosamente nosotros, a pesar de que somos un régimen especial, nosotros presentamos bastante falencias en la parte de atención médica, de los especialistas, nos están limitando. Tenemos una gran piedra en el zapato y es que a pesar de que nosotros tenemos y cotizamos altos costos y nos hacen los descuentos pertinentes de la atención, pero no hay pagos oportunos por parte de la fiduprevisora, del Fomag entonces eso ocasiona que nosotros tengamos dificultades en el acceso", advirtió.

Afirmó que muchos de los medicamentos son costosos y esenciales para el tratamiento de las enfermedades por lo que urgen que sean entregados a tiempo.

“Lo de medicamentos que no es lejano y de cinco medicamentos solamente nos entregan uno, pendientes que se demoran mucho, medicamentos para nefrología, que por ejemplo tengo compañeros de mi institución que tienen sus mamás con patologías de nefrología y medicamentos que son esenciales y que entonces se demoran 1 mes, 2 meses en llegar y que son muy costosos para que el docente o la familia acarreé con esos costos", destacó.

Considera que las soluciones no se ven que se generen en el menor tiempo porque en muchas ocasiones se realizan las reuniones, pero no hay concreta una medida que permita solventar la problemática.

Ante esto, dijo que por eso deben salir a las calles para manifestarse contra esas falencias y luchar por el derecho a la salud.

Agregó que el impacto es negativo porque disminuye la calidad de vida de los docentes y no van a lograr cumplir con la jornada laboral por la incapacidad ante la cancelación de citas y no entrega de medicamentos.