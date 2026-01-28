En febrero estaría habilitado el nuevo operador de medicamentos para los maestros en Quindío

Armenia

Se trata de Medivalle Salud que entraría a operar en la segunda semana del mes de febrero y que buscaría subsanar las dificultades que se han presentado en la entrega de medicamentos para los docentes en el departamento.

Al respecto el secretario de seguridad social del sindicato de educadores del departamento, Suteq, Esteban Bernal resaltó que persisten las problemáticas en materia de salud en particular con la dispensación de medicamentos y donde no se ha logrado una solución efectiva.

“Continuamos con las dificultades en la atención de salud, en particular con la dispensación de medicamentos. Han sido múltiples los acuerdos, múltiples los compromisos y durante las las últimas semanas de diciembre y las primeras semanas de enero la crisis de medicamentos para el magisterio se agravó“, advirtió.

Advirtió que las últimas semanas del mes de diciembre y las primeras semanas de enero se agravó la crisis de medicamentos donde se generan miles de pendientes por eso aspiran que se genere sin problema la apertura de un nuevo operador farmacéutico.

Reconoció que es fundamental el proceso puesto que teniendo en cuenta las características de la población que conforma el magisterio es vital el flujo efectivo de los medicamentos puesto que al tener docentes afectados en salud también impacta en el proceso educativo.

“Ahora se nos informa desde la coordinación regional la posibilidad de la apertura de un nuevo operador farmacéutico, pero ya a esta altura de las circunstancias recibimos todas las noticias con escepticismo. En una población con las características como las que tiene el magisterio es necesario garantizar un flujo de medicamentos para que estos profesores a su vez estén aliviados y puedan dedicarse a la prestación del servicio educativo", mencionó.

Añadió: “El nuevo operador que llegaría a funcionar en presuntamente en las 2 semanas de febrero sería Medivalle en la zona contigua a la clínica del del café. Entonces, estamos esperando la habilitación del operador para que entre a garantizar la entrega de los medicamentos”.

Añadió que ya se está habilitando el sitio donde estará ubicado el nuevo operador al norte de la ciudad por lo que se espera se surtan los procesos legales de habilitación.