Manifestaciones en Bogotá causaron cierre total en la Calle 26: así fue la jornada del 18 de febrero

Una concentración masiva de personas a la altura de la Universidad Nacional afecta en horas de la tarde de este miércoles 18 de febrero la movilidad en el corredor de la troncal de la Calle 26.

La manifestación produce el cierre de estaciones de TransMilenio y el desvío de servicios. Ante la situación, la Secretaría de Movilidad recomendó utilizar vías alternas en caso de necesitar desplazarse por la avenida Calle 26.

Conozca a continuación el desarrollo de la situación minuto a minuto:

Minuto a minuto Movilidad y Marchas 18 de febrero

7:38 PM: La av. Calle 26 recupera la movilidad para TransMilenio y particulares:

7:30 PM: Los buses de TransMilenio retoman operaciones, mientras la vía sigue cerrada para vehículos particulares:

7:21 PM: Continúa la gestión de las autoridades en la av. Calle 26 a medida que se recupera la movilidad:

7:18 PM: Progresivamente se recupera la movilidad y la circulación de buses de TransMilenio en la calle 26:

6:53 PM: Continúa el bloqueo en la Calle 26 a la altura de la Universidad Nacional. Vehículos particulares no pueden circular en sentido oriente-occidente:

6:15 PM: Servicios troncales de TransMilenio retornan en estaciones Corferias, Consejo de Bogotá y CAD por el bloqueo en la calle 26. Listado de servicios TransmiZonal afectados:

5:27 PM: El avance de los manifestantes acentúa el bloqueo en la avenida Calle 26 con carrera 33:

4:42 PM: Los servicios troncales que circulan en ambos sentidos por la avenida Calle 26 se encuentran totalmente suspendidos y las estaciones Ciudad Universitaria y Corferias están cerradas temporalmente: