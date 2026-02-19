Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

19 feb 2026 Actualizado 16:11

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Medellín

Desmantelan unidades de minería que producían $9000 millones para el Clan del Golfo en el Bajo Cauca

La maquinaría usada para la extracción ilícita de oro tendría un valor superior a los 1.000 millones de pesos.

Maquinaría para la minería ilegal del Clan del Golfo en el Bajo Cauca antioqueño. Foto: Brigada 11.

Maquinaría para la minería ilegal del Clan del Golfo en el Bajo Cauca antioqueño. Foto: Brigada 11.
Medellín

Bajo Cauca, Antioquia

En desarrollo de operaciones ofensivas simultáneas contra la minería ilegal en el Bajo Cauca antioqueño, tropas del Ejército Nacional incautaron maquinaria pesada e insumos utilizados para la explotación ilícita de yacimientos, que presuntamente financiaban al grupo armado organizado Clan del Golfo.

Las acciones se realizaron en el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus y fueron lideradas por la Décima Primera Brigada y la Brigada contra la Minería Ilegal del Ejército Nacional de Colombia, en coordinación con la Armada de Colombia y el CTI de la Fiscalía General de la Nación.

La primera intervención tuvo lugar en la vereda Puerto Jobo, jurisdicción de Zaragoza, donde soldados del Batallón de Selva N.° 57 y personal judicial intervinieron ocho unidades de producción minera ilegal.

En el lugar fueron halladas:

  • 4 excavadoras
  • 2 clasificadoras
  • 2 motores industriales
  • 2 motobombas
  • 200 metros de manguera
  • 800 galones de ACPM

Según estimaciones oficiales, la maquinaria tendría un valor superior a los 1.000 millones de pesos. Con su operación se proyectaba la extracción mensual de 18.500 gramos de oro, que representarían ganancias ilícitas cercanas a los 9.000 millones de pesos, recursos que, de acuerdo con las autoridades, eran destinados a fortalecer redes logísticas y criminales de esta estructura armada.

Más información

Otros operativos

En una segunda operación realizada en el municipio de Nechí, en articulación con la autoridad ambiental Corantioquia, fueron encontrados dos recipientes plásticos con aproximadamente 1.000 gramos de mercurio, sustancia cuya comercialización está prohibida. El material tendría un valor estimado superior a los 8 millones de pesos.

Las autoridades recordaron que el uso de mercurio en actividades mineras genera impactos graves y persistentes en los ecosistemas, como la contaminación de suelos y fuentes hídricas. Además, su exposición puede provocar daños neurológicos irreversibles, afectaciones renales y alteraciones en el desarrollo fetal, siendo especialmente vulnerables las mujeres embarazadas y los niños.

El Ejército Nacional señaló que continuará ejecutando operativos contra la minería ilegal, para afectar a los grupos armados de la región.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir