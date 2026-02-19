Desmantelan unidades de minería que producían $9000 millones para el Clan del Golfo en el Bajo Cauca

Maquinaría para la minería ilegal del Clan del Golfo en el Bajo Cauca antioqueño. Foto: Brigada 11.

Bajo Cauca, Antioquia

En desarrollo de operaciones ofensivas simultáneas contra la minería ilegal en el Bajo Cauca antioqueño, tropas del Ejército Nacional incautaron maquinaria pesada e insumos utilizados para la explotación ilícita de yacimientos, que presuntamente financiaban al grupo armado organizado Clan del Golfo.

Las acciones se realizaron en el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus y fueron lideradas por la Décima Primera Brigada y la Brigada contra la Minería Ilegal del Ejército Nacional de Colombia, en coordinación con la Armada de Colombia y el CTI de la Fiscalía General de la Nación.

La primera intervención tuvo lugar en la vereda Puerto Jobo, jurisdicción de Zaragoza, donde soldados del Batallón de Selva N.° 57 y personal judicial intervinieron ocho unidades de producción minera ilegal.

En el lugar fueron halladas:

4 excavadoras

2 clasificadoras

2 motores industriales

2 motobombas

200 metros de manguera

800 galones de ACPM

Según estimaciones oficiales, la maquinaria tendría un valor superior a los 1.000 millones de pesos. Con su operación se proyectaba la extracción mensual de 18.500 gramos de oro, que representarían ganancias ilícitas cercanas a los 9.000 millones de pesos, recursos que, de acuerdo con las autoridades, eran destinados a fortalecer redes logísticas y criminales de esta estructura armada.

Otros operativos

En una segunda operación realizada en el municipio de Nechí, en articulación con la autoridad ambiental Corantioquia, fueron encontrados dos recipientes plásticos con aproximadamente 1.000 gramos de mercurio, sustancia cuya comercialización está prohibida. El material tendría un valor estimado superior a los 8 millones de pesos.

Las autoridades recordaron que el uso de mercurio en actividades mineras genera impactos graves y persistentes en los ecosistemas, como la contaminación de suelos y fuentes hídricas. Además, su exposición puede provocar daños neurológicos irreversibles, afectaciones renales y alteraciones en el desarrollo fetal, siendo especialmente vulnerables las mujeres embarazadas y los niños.

El Ejército Nacional señaló que continuará ejecutando operativos contra la minería ilegal, para afectar a los grupos armados de la región.