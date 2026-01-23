Operativo contra minería ilegal desmantela seis unidades productoras en El Bagre, Antioquia

Antioquia

Un nuevo golpe a la minería ilegal en El Bagre, Antioquia. La Fuerza Pública intervino seis unidades productoras mineras que sacaban oro de manera ilegal en zona rural de este municipio del Bajo Cauca antioqueño.

La acción la hicieron tropas del Batallón de Selva número 57, de la Décima Primera Brigada del Ejército, con la Brigada contra la Minería Ilegal y el CTI de la Fiscalía.

Todo se hizo en la vereda Aguacates, siguiendo el plan Ayacucho Plus.

Elementos encontrados

En el lugar, destruyeron de manera controlada cinco dragas tipo buzo, cinco motores industriales, cinco motobombas, cinco clasificadoras, una excavadora y unos 400 galones de ACPM.

Según las autoridades, con esto sacaban más de 10.000 gramos de oro al mes, que valen más de 5.000 millones de pesos.

El comandante del Batallón de Selva N.° 57, teniente coronel Sergio Navas, dijo que esto era del Clan del Golfo, de la estructura Uldar Cardona Rueda. Es un golpe a la economía ilegal de ese grupo.

Además del impacto económico, buscan frenar los daños ambientales que causa la minería ilegal en suelos y fuentes de agua del Bajo Cauca.

El Ejército seguirá trabajando contra estas economías ilícitas y otros factores que afectan la seguridad en la región.