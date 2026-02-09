Zaragoza: minería ilegal pierde maquinaria y millones en operativo contra el Clan del Golfo

Antioquia

Un golpe directo a la minería ilegal en el Bajo Cauca antioqueño dio la Policía Nacional con la ejecución de la operación “Veta”, adelantada en zona rural del municipio de Zaragoza, una de las áreas más afectadas históricamente por la explotación ilícita de yacimientos mineros y la presencia de estructuras criminales.

La intervención se realizó el 7 de febrero de 2026 en la vereda La Porquera, un punto estratégico por su cercanía a fuentes hídricas y por su conexión con corredores usados para la extracción y comercialización ilegal de oro.

En esta zona, las autoridades intervinieron dos unidades de producción minera ilegal que operaban a cielo abierto.

Durante el operativo fueron inutilizadas siete excavadoras y cuatro motores industriales, lo que afectó de manera directa la capacidad logística y financiera de un grupo delincuencial organizado dedicado a esta actividad ilícita.

Equivalencia y dinero incautado

De acuerdo con el análisis preliminar, la maquinaria destruida producía cerca de 8.750 gramos de oro mensuales, con un valor estimado en el mercado nacional de aproximadamente 3.675 millones de pesos.

El comandante del Departamento de Policía Antioquia, coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, explicó que la acción se desarrolló en el marco de la Operación Sostenida Aquiles y la estrategia Juntos por Antioquia, con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y unidades especializadas de Carabineros y Protección Ambiental.

Señaló que este resultado representa “un golpe estructural a las economías criminales que se financian de la minería ilegal en el Bajo Cauca”.

Además del impacto económico, la operación permitió frenar la contaminación de la quebrada La Clarita, afluente del río Porce, que venía siendo afectada por vertimientos de mercurio, cianuro, combustibles y aceites industriales.

Afectaciones y consecuencias

Según las autoridades, estos contaminantes representaban un riesgo ambiental y sanitario para los ecosistemas y las comunidades ubicadas aguas abajo.

La intervención también impactó las finanzas del Clan del Golfo, subestructura Uldar Cardona Rueda, que obtenía una rentabilidad mensual cercana a los 551 millones de pesos mediante el cobro extorsivo del 15 % de la producción a los grupos dedicados a la minería ilegal en la zona.

La Policía Nacional anunció que este tipo de acciones continuarán de manera sostenida y articulada con otras autoridades para debilitar las economías ilícitas, recuperar el control del territorio y proteger los recursos naturales en Antioquia.