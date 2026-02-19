Autoridades frustran intento de homicidio en Rionegro y logran captura en Medellín

Medellín, Antioquia

En la tarde de este miércoles 18 de febrero, se registró un ataque en una gasolinera del sector Barro Blanco, en el municipio de Rionegro, que dejó como saldo una persona herida por arma de fuego.

De acuerdo con información preliminar, un sujeto armado habría disparado contra el conductor de un vehículo en una gasolinera y posteriormente se dio a la huida.

Tras ser captado por las cámaras de seguridad, las autoridades activaron de inmediato los protocolos correspondientes, realizando seguimiento en tiempo real a través del sistema de videovigilancia del Centro de Monitoreo y Control de Rionegro. Esto permitió identificar la ruta de escape y coordinar la respuesta operativa.

Persecución policial

Durante la persecución del presunto responsable, el hombre omitió la orden de detenerse. En medio del procedimiento, el vehículo en el que se transportaba se volcó y el sospechoso intentó apuntar con el arma a los policías. En uso legítimo de la fuerza, los uniformados le dispararon, lograron reducirlo y posteriormente capturarlo.

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá confirmó la captura de uno de los presuntos responsables, quien quedó bajo custodia de las autoridades competentes.

Por otro lado, la persona lesionada por una bala perdida, al parecer empleado de la estación de servicio, recibe atención médica y se encuentra fuera de peligro.