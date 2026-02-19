Desde el 19 de febrero se levanta el pico y placa para particulares en la vía 40 de Barranquilla

Por el desmontaje de palcos del Carnaval 2026, realizado en un 100% y logrando normalizar la movilidad un día antes de lo programado, la Alcaldía de Barranquilla, a través de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, informa a la ciudadanía que, mediante la Resolución 0012 de 2026, a partir de este jueves 19 de febrero se levanta la medida de pico y placa para vehículos particulares en la vía 40.

Esta medida había comenzado el lunes 2 de febrero con el propósito de garantizar una mejor movilidad durante las labores de montaje y desmontaje de los palcos instalados para la celebración del Carnaval.

La restricción buscaba facilitar el tránsito en uno de los corredores viales más importantes de la ciudad durante la temporada festiva.

Gracias a esta disposición, salió de circulación aproximadamente el 40% de los vehículos particulares que transitaban por la vía 40 en horas de alto flujo vehicular, lo que permitió optimizar los tiempos de desplazamiento y mejorar las condiciones de seguridad vial en la zona.

“Agradecemos a los ciudadanos por su paciencia durante estos días e invitamos a todos a circular por esta vía con total normalidad y sin ninguna restricción”, dijo Yaciris Cantillo Romero, secretaria de Tránsito y Seguridad Vial.