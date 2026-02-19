Nuevo presidente (e) de Perú: la misión es “encaminar un proceso electoral limpio y pacífico”

José María Balcázar, presidente encargado (e) de Perú, profundizó en entrevista con 6AM W de Caracol Radio sus prioridades y desafíos al frente de la nación, enfatizando la necesidad de encaminar un proceso electoral limpio y pacificar un país históricamente marcado por la inestabilidad política y social.

Balcázar abordó temas cruciales que van desde la situación económica y desigual, hasta su postura sobre controversias personales y las relaciones internacionales. El presidente (e) de Perú, quien se describió como un “invitado políticamente” del partido Perú Libre y no como un miembro activo de ningún partido, dejó claro que su principal objetivo es garantizar un “tránsito electoral de los más limpios” y mantener la estabilidad económica y la seguridad ciudadana.

“No venimos acá a hacer ningún tipo de cambio, ningún salto, ningún tipo de ensayos que pueda perjudicar el tránsito ordenado de las elecciones”, afirmó, buscando dar tranquilidad tanto al país como a la región. Para lograrlo, el presidente (e) se comprometió a dialogar con todas las fuerzas políticas, instándolas a apoyar el proceso y a dejar de lado las confrontaciones entre izquierdas y derechas.

¿Indulto al expresidente Pedro Castillo?

Uno de los puntos álgidos de la conversación fue la posibilidad de un indulto al expresidente Pedro Castillo. Balcázar fue categórico al descartar esta opción, señalando que “no está en la agenda” de su gobierno. Explicó que Castillo está sometido a un proceso judicial independiente y que el Ejecutivo no puede inmiscuirse en esos asuntos mientras los procesos judiciales están en curso.

Inestabilidad política en Perú

Balcázar también abordó la persistente inestabilidad política en Perú, que ha visto ocho presidentes en 10 años. Vinculó esta situación a la “tremenda desproporción entre pobres y ricos” y a la exclusión de comunidades como los aymaras y quechuas, quienes, según él, no son incluidos en la “nacional peruana” ni tenidos en cuenta en las estadísticas económicas. Criticó la forma en que se miden los avances económicos, argumentando que no reflejan la realidad de las poblaciones vulnerables.

Esta desigualdad, dijo, es una de las causas de la violencia en América Latina, donde la gente “sale a protesta, sale a cometer delitos” porque no se sienten representados por las afirmaciones de organismos internacionales sobre “un mejor de los mundos económicos”.

Matrimonio infantil

En cuanto a la controversia personal, Balcázar desmintió categóricamente las acusaciones de estar a favor del matrimonio infantil. Aseguró que sus explicaciones anteriores fueron “tergiversadas” por “enemigos políticos”. Aclaró que, como exmagistrado y conocedor de la ley, se refería a la legislación penal que no sanciona las relaciones sexuales consentidas entre menores de 14 años en adelante, siempre y cuando no haya violencia. “Una persona que viola a la fuerza a una persona menor de 14 años para arriba comete delito”, enfatizó. Aseguró que es un “hombre respetuoso de la ley” y que defiende los derechos de los niños.

Isla Santa Rosa: “un tratamiento bilateral”

El presidente (e) Balcázar se refirió a la preocupación del gobierno de Estados Unidos sobre la supervisión del puerto de Chancay. Indicó que aún no ha asumido plenamente el despacho y que se asesorará con diplomáticos para adoptar la postura más determinante para las inversiones extranjeras.

Respecto a un diferendo territorial con Colombia por la isla Santa Rosa, Balcázar lo calificó como un asunto “más que todo geográfico, territorial, ancestral, sociológico y antropológico” y propuso un “tratamiento bilateral” para buscar el desarrollo de esas zonas olvidadas, abogando por la integración en lugar de conflictos.

Escuche la entrevista en 6AM W de Caracol Radio:

