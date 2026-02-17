Presidente del Congreso de Perú advierte sobre mayor inestabilidad ante posible censura de José Jerí

El Perú se encuentra nuevamente en el centro de la atención hemisférica mientras su Congreso debate la posible destitución del presidente José Jerí. Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso, expresó en 6AM W de Caracol Radio su preocupación por la situación, calificándola de “lamentable inestabilidad” en un país que podría ver a su octavo presidente en diez años.

La discusión se produce en un período electoral, con elecciones generales para presidente y parlamento programadas para el 12 de abril. Rospigliosi explicó que la actual inestabilidad se va a exacerbar por la creencia de muchos grupos políticos y candidatos de que, “censurando, destituyendo y sacando del poder a Jeri, van a ganar votos entre la población”. Este factor se suma a los problemas surgidos en las últimas semanas respecto al desempeño del presidente.

Actualmente, el Congreso peruano celebra en pleno donde se discuten siete mociones de censura contra el presidente. Un punto clave de debate entre abogados y constitucionalistas es la procedencia de la censura. Jerí asumió la Presidencia de la República en octubre del año pasado, siendo previamente presidente del Congreso.

Varios constitucionalistas argumentan que no es posible censurarlo como presidente del Congreso, sino que debería ser vacado como presidente de la República, especialmente porque los hechos que se le imputan ocurrieron durante su desempeño como mandatario.

