Congreso de Perú elige a José María Balcazar como presidente encargado

El Congreso de Perú eligió a José María Balcazar como presidente encargado, asumiendo el cargo que ocupaba José Jerí desde el 10 de octubre hasta su destitución este 17 de febrero.

Balcazar ocupará el cargo hasta el 28 de julio, cuando asume la presidencia el ganador de las elecciones presidenciales, y su tarea central será garantizar la transparencia de las elecciones presidenciales y legislativas del 12 de abril.

¿Quién es el nuevo presidente?

Balcazar fue postulado por el partido marxista Perú Libre. Tiene 83 años, es abogado de la Universidad de Trujillo y tiene un doctorado en Derecho y Ciencia Política.

Entre su experiencia se incluye que fue magistrado de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque e igual fue vocero supremo provisional en la Corte Suprema de la República, en esta misma corporación se desempeñó como juez de sala Civil Permanente.

El congresista peruano José María Balcazar. (Foto: Cortesía) Ampliar El congresista peruano José María Balcazar. (Foto: Cortesía) Cerrar

Su carrera política inició en las elecciones parlamentarias de 2021, siendo electo para el periodo 2021-2026 como parte del partido de izquierda Perú Libre.

Durante su paso por el congreso fue presidente de la Comisión especial de elegir a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional y también ejerce como vicepresidente de la Comisión de Justicia desde agosto de 2021.

En 2022 renunció a la bancada de Perú Libre, partido del expresidente Pedro Castillo. Durante el resto de su participación congresional se distanció de Perú Libre, alineándose con otras colectividades como Somos Perú o Ahora Nación.

No es ajeno a las controversias

Fue señalado de apropiación ilícita de los fondos del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL) cuando ejerció como decano del colegio de abogados.

del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL) cuando ejerció como decano del colegio de abogados. Fue expulsado del ICAL en 2022 luego de conocerse investigaciones en las que se determinó que utilizó indebidamente dinero de los fondos de la institución.

en 2022 luego de conocerse investigaciones en las que se determinó que utilizó indebidamente dinero de los fondos de la institución. Durante 2023 defendió el matrimonio infantil bajo el argumento de que “mientras no haya violencia, las relaciones sexuales tempranas más bien ayudan al futuro psicológico de la mujer”.

Jerí destituido

El Congreso de Perú destituyó al presidente interino José Jerí por inconducta en sus funciones y falta de idoneidad para ejercer el cargo, tras un juicio político relámpago.

El séptimo jefe de Estado en 10 años fue removido con 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones del cargo al que había accedido como presidente del Congreso en octubre.

La destitución de Jerí se inscribe dentro de la crisis institucional que vive Perú desde las elecciones de 2016, cuando se desató un choque permanente de poderes entre un parlamento fuerte y un Ejecutivo débil en un contexto de fragmentación partidaria y ausencia de consenso político.

“La mesa directiva declara la vacancia del presidente de la República”, anunció el jefe encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, luego de la votación. Bastaban 58 votos para destituirlo.

Crisis institucional

“Yo no he cometido ningún delito. Tengo la plena suficiencia moral para poder ejercer la presidencia de la República”, declaró Jerí en entrevista por televisión el domingo.

“Tener un nuevo relevo en la presidencia -el cuarto en el actual lustro político- no resolverá nada de la profunda crisis institucional que vive el país”, dijo a la AFP el analista político Augusto Álvarez.

José Jerí. (Photo by John Reyes/Anadolu via Getty Images) / Anadolu Ampliar José Jerí. (Photo by John Reyes/Anadolu via Getty Images) / Anadolu Cerrar

Además, “será difícil encontrar en el Congreso actual -con evidencia de mediocridad y sospecha sólida de corrupción generalizada- un reemplazo con legitimidad política”, agregó.

La rapidez con la que se tramita la censura fue vinculada con la campaña electoral, que registra un récord de más de 30 candidatos presidenciales.

“Los partidos que apresuran la destitución lo hacen porque creen que eso podría ayudarlos a obtener más votos en la elección de abril”, recalcó Alvarez.

El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien encabeza las encuestas, fue el más enfático en reclamar la destitución.

Simpatizante del presidente Donald Trump, ha señalado que “Jerí es operador de decenas de grupos chinos que entran a Palacio en masa”.