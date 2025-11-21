Perú ordena captura internacional contra Betsy Chávez, exprimera ministra de Pedro Castillo

La Corte Suprema de Justicia de Perú dicta prisión preventiva por 5 meses contra Betsy Chávez, quien ejerció como primera ministra durante el gobierno de Pedro Castillo.

También, el Poder Judicial peruano ordena su captura a nivel nacional y solicita que se emita orden de captura internacional. Chávez se encuentra asilada en la embajada de México en Lima.

Perú rompió relaciones diplomáticas con México por considerar que el asilo otorgado a Chávez constituye una injerencia en sus asuntos internos. La ex primera ministra fue procesada por el intento de golpe de Estado en diciembre de 2022 al expresidente Pedro Castillo.

“Se resuelve dictar prisión preventiva por plazo de cinco meses contra la acusada Betssy Chávez Chino y los oficios de ubicación y captura a nivel nacional e internacional respecto la acusada”, indicó el Poder Judicial en una resolución.