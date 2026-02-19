Capturan a dos personas tras riña por intolerancia en un supermercado en Antonio Nariño

Uniformados adscritos a la Estación de Policía Antonio Nariño lograron la captura en flagrancia de dos personas por los delitos de lesiones personales y porte ilegal de armas de fuego.

El procedimiento se registró dentro de un establecimiento comercial del barrio Eduardo Frei, donde un guarda de seguridad resultó lesionado tras ser agredido durante una discusión con otra persona al parecer por intolerancia.

Durante el registro, a la mujer le fue hallado un revólver con cinco cartuchos. Los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente para responder por los delitos que se les atribuyen.

En lo que va corrido del año, el Centro Automático de Despacho ha atendido más de 55 mil llamadas por riñas, 4 mil más que el año pasado.