16 feb 2026 Actualizado 17:58

Bogotá

Por una gorra, hombres armados protagonizaron violenta riña en la localidad de Chapinero

Las autoridades no reportaron personas lesionadas de gravedad.

En las últimas horas, las calles de la localidad de Chapinero se convirtieron en un escenario de una violenta pelea, donde hombres armados con cuchillos y machetes se enfrentaron por el robo de una gorra.

La riña se presentó en la madrugada del domingo sobre las 2:45 de la mañana, y en el video que circula en la redes sociales se ve como hay tensión entre un grupo de jóvenes que se atacan mutuamente. Incluso, en las imágenes se ve como algunas personas que estaban en medio del enfrentamiento, tratan de detenerla con palos.

De acuerdo con las autoridades, no hay reporte oficial de hechos; además, no se tiene registro de personas heridas de gravedad ni fallecidas como consecuencia de esta violenta situación.

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

