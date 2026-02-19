Fue por intolerancia y no por espacio público: Distrito por pelea con machetes en el 20 de Julio

Luego de las denuncias de la concejal del Nuevo Liberalismo, Cristina Calderón en las que aseguraba que una pelea con machetes se habría originado por disputas del territorio en el barrio 20de Julio, la Secretaría de Seguridad aseguró que los hechos no fueron por la ocupación del espacio público sino por hechos de intolerancia.

De acuerdo con la entidad, las dos personas que se observan en el video fueron trasladadas al Centro de Traslado por Protección-CTP. Además, se incautaron los dos machetes que usaron los hombres que salieron ilesos.

Este no es el primer caso que se vive en Bogotá por intolerancia, incluso en las últimas horas, en la localidad de Chapinero se ve como con machetes jóvenes se enfrentan por una gorra.

Así mismo, en la localidad de Suba por otra cachucha también hubo enfrentamientos entre jóvenes, donde cinco de ellos resultaron capturados y un arma de fogueo fue incautada.

De acuerdo con las autoridades en el 2026 se han recibido más de 55 mil llamadas por riñas que muchas veces terminan con personas lesionadas.