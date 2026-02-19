Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

19 feb 2026 Actualizado 16:57

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Bogotá

Fue por intolerancia y no por espacio público: Distrito por pelea con machetes en el 20 de Julio

En el 2026 la línea 123 ha recibido más de 55 mil llamadas para atención de riñas en la capital.

Screenshot

Screenshot

Luego de las denuncias de la concejal del Nuevo Liberalismo, Cristina Calderón en las que aseguraba que una pelea con machetes se habría originado por disputas del territorio en el barrio 20de Julio, la Secretaría de Seguridad aseguró que los hechos no fueron por la ocupación del espacio público sino por hechos de intolerancia.

Puede leer: Denuncian pelea con machetes entre vendedores informales en el barrio 20 de Julio de Bogotá

De acuerdo con la entidad, las dos personas que se observan en el video fueron trasladadas al Centro de Traslado por Protección-CTP. Además, se incautaron los dos machetes que usaron los hombres que salieron ilesos.

Este no es el primer caso que se vive en Bogotá por intolerancia, incluso en las últimas horas, en la localidad de Chapinero se ve como con machetes jóvenes se enfrentan por una gorra.

Lea también: Por una gorra, hombres armados protagonizaron violenta riña en la localidad de Chapinero

Así mismo, en la localidad de Suba por otra cachucha también hubo enfrentamientos entre jóvenes, donde cinco de ellos resultaron capturados y un arma de fogueo fue incautada.

De acuerdo con las autoridades en el 2026 se han recibido más de 55 mil llamadas por riñas que muchas veces terminan con personas lesionadas.

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir