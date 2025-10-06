En Bogotá, cuatro de cada diez homicidios comienzan con una riña: Distrito lanza campaña

Colombia.

Según informe de la Secretaría de Seguridad, en lo corrido de 2025 se han registrado 242 homicidios en medio de riñas, principalmente, durante los fines de semana y en contextos de consumo de alcohol o drogas. El 82 % de estos casos ocurrió en la vía pública.

El secretario de Seguridad, César Restrepo, señaló que, “pensar antes de actuar salva vidas” y reiteró que un segundo puede marcar la diferencia entre un conflicto y una tragedia y lanzó la campaña ‘Un segundo antes’ , que tiene como fin que, la ciudadanía aprenda a reconocer los signos del conflicto, detener las reacciones violentas y promover el respeto, el diálogo y la empatía como herramientas para resolver diferencias.

¿Qué acciones hay por parte de la Policía Metropolitana?

La Policía ha desarticulado 12 grupos criminales este año y capturado a 396 personas por homicidio. También, ha instalado más de 20 Zonas de Contención Policial en sectores críticos como Ciudad Bolívar y Kennedy, junto con el uso de patrullajes aéreos con dron.

Según un reciente balance del alcalde Carlos Fernando Galán, septiembre de 2025 se consolidó como el mes con menor número de homicidios en los últimos 22 años.

Sin embargo, pese a que las cifras de homicidios han disminuido, las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía a comunicarse de inmediato con la Línea 123 ante cualquier situación que ponga en riesgo la vida.