Atentado contra vehículo blindado del Ejército en Arauca dejó un militar herido

Este 18 de febrero se registró un atentado con explosivos contra un vehículo blindado del Ejército Nacional en el sector Puente Caranal, municipio de Arauquita, departamento de Arauca.

En el hecho, un suboficial del Ejército resultó herido.

Así fue el atentado

El hecho ocurrió cuando tropas de la Décima Octava Brigada, adscrita a la Octava División del Ejército, desarrollaban una operación de acción decisiva y realizaban un movimiento táctico en un vehículo blindado tipo Titán en el sector Puente Caranal.

Según el reporte oficial, el automotor fue afectado por un área preparada con explosivos.

De acuerdo con el Ejército, el suboficial herido sufrió fracturas en los tobillos producto de las contusiones generadas por la detonación y fue evacuado de inmediato a la ciudad de Arauca, donde recibe atención médica especializada.

Las autoridades actuaron

Tras el ataque, las tropas reaccionaron y se presentaron combates contra integrantes de la comisión Camilo Cienfuegos del ELN, señalada como responsable de la acción armada.

La Décima Octava Brigada anunció que interpondrá las denuncias correspondientes por este hecho, que calificó como una infracción al derecho internacional humanitario y una vulneración a los derechos humanos por parte del grupo armado ilegal.

