Orden Público

Ataque armado contra vehículo militar deja tres uniformados heridos en Arauquita

Dos soldados y un suboficial recibieron atención médica.

Ataque armado contra militares en Arauca.

En el municipio de Arauquita, Arauca, una camioneta doble cabina del Ejército Nacional fue atacada a tiros este 18 de noviembre. El vehículo recibió al menos 10 impactos de arma de fuego, según confirmaron fuentes militares.

En la camioneta se movilizaban dos soldados y un suboficial, quienes resultaron heridos en el ataque: uno con impacto en el hombro, otro en la clavícula y un tercero en una pierna.

Los tres uniformados fueron trasladados de inmediato y ya están siendo atendidos en un centro asistencial de la ciudad de Arauca, donde permanecen fuera de peligro.

Tras el atentado, el Ejército activó un dispositivo de reacción en la zona y adelanta operaciones para identificar y ubicar a los responsables del ataque, mientras se refuerzan las medidas de seguridad en el corredor vial donde ocurrieron los hechos.

