Tras ofensiva militar Ejército capturó a alias “Monchi” cabecilla del ELN en Arauca

El Ejército reportó que en operaciones simultáneas en el departamento de Arauca fueron capturados cuatro integrantes del ELN en Arauquita*

Se trata de alias Monchi, segundo cabecilla de la Red de Apoyo al Terrorismo de la Comisión Camilo Cienfuegos, del ELN. De acuerdo con labores de inteligencia militar, alias Monchi sería el principal dinamizador y articulador financiero de esta estructura armada.

Su rol consistía en administrar y movilizar recursos obtenidos mediante el desplazamiento forzado de campesinos y la apropiación de fincas productoras de plátano, cuyos productos eran comercializados a gran escala en bodegas ubicadas en Bogotá.

Según el Ejército ganancias generadas por esta actividad ilícita eran posteriormente reinvertidas en la estructura armada, mediante la adquisición de material logístico y de intendencia, fortaleciendo su capacidad criminal en la región.

La operación se desarrolló de manera simultánea en la vereda La Laguna, la vereda La Pesquera y el casco urbano del municipio de Arauquita, donde también fueron capturados alias Calilla, alias “Perro” y alias “Zancudo”, integrantes de su componente criminal.