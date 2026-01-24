‘Los restos de Camilo Torres Restrepo serán depositados en la Universidad Nacional’: Pdte. Petro

El presidente Gustavo Petro anunció, a través de su cuenta oficial en X, que el cuerpo del sacerdote Camilo Torres Restrepo será depositado en la Universidad Nacional de Colombia, en un acto que reconoce su legado académico, social y político.

“El cuerpo del sacerdote Camilo Torres Restrepo será respetado y depositado con honores como el fundador de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional y como fundador de la teología de la liberación en el mundo. Sacerdote y revolucionario”, escribió el mandatario.

Lea también: Unidad de Búsqueda dice que hay evidencia sólida de que restos serían de Camilo Torres, del ELN

Camilo Torres Restrepo es considerado una de las figuras más influyentes del pensamiento social y político en Colombia y América Latina.

¿Quién es Camilo Torres Restrepo para el ELN?

En el mismo pronunciamiento, el ELN recordó que, en este año, 2026, se cumplen 60 años de la muerte en combate de Camilo Torres Restrepo, a quien califican como su “comandante en jefe” y una de las figuras más representativas de su historia. En el texto, resaltan las múltiples facetas del sacerdote: sociólogo, hijo, hermano, amigo, dirigente político y guerrillero, aunque lo definen, ante todo, como un “revolucionario integral”, cuya vida estuvo marcada por la acción política y el compromiso con el pueblo.

Leer más: El ELN anuncia hallazgo del cuerpo del sacerdote Camilo Torres Restrepo

Según la organización insurgente, la memoria y el legado de Camilo Torres han estado en disputa a lo largo del tiempo. El ELN sostiene que desde sectores del establecimiento se ha construido una narrativa que “desdibuja” su figura y la utiliza para justificar la guerra contrainsurgente contra esa guerrilla, de la cual Camilo hizo parte hasta su muerte el 15 de febrero de 1966, durante el combate de Patio Cemento.