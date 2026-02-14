Medicina Legal aún no puede confirmar científicamente si restos analizados son de Camilo Torres

Camilo Torres, el cura guerrillero / Web Page ( Web Page )

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que aún no existe una identificación científica concluyente sobre los restos analizados dentro del proceso de búsqueda de Camilo Torres Restrepo.

Según el comunicado, desde 2016 se adelantan análisis genéticos y antropológicos bajo estándares nacionales e internacionales, trabajo que se fortaleció en 2023 con nuevas muestras aportadas por la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

La entidad explicó que “el proceso ha enfrentado limitaciones relevantes por el estado y las condiciones de las muestras óseas”, lo que ha dificultado lograr una verificación definitiva.

Sin embargo, confirmó que actualmente “se cuenta con una muestra biológica que ofrece información orientadora que por sí sola no permite establecer una identificación científica”, por lo que se adelantan estudios adicionales.

En ese sentido, precisó que “se realizan estudios complementarios tendientes a confirmar o descartar los resultados” dentro de un programa metodológico de verificación y confrontación técnica.

Finalmente, el Instituto reiteró que la identificación humana es un proceso científico integral que exige la convergencia de evidencia genética, antropológica y contextual, e informará oportunamente cuando existan resultados definitivos.