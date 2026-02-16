En un acto privado La Unidad de Búsqueda entregó los restos del cura Camilo Torres

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas de Colombia (UBPD) entregó este domingo, en un acto íntimo y reservado, los restos del cura Camilo Torres, el mismo día en que se cumplen 60 años de su muerte.

El sacerdote jesuita Javier Giraldo, quien en 2019 hizo la solicitud que puso en marcha la búsqueda, recibió los restos, almacenados en un cofre, horas después de participar en la eucaristía en honor al cura Torres celebrada en la capilla Cristo Maestro, en el campus bogotano de la Universidad Nacional.

Para que la Unidad de Búsqueda hiciera entrega de los restos óseos de Camilo Torres, no necesitaba el veredicto de Medicina Legal porque ya existen otras tres confirmaciones técnicas.

El caso de Camilo Torres es uno de los primeros de desaparición forzada en un país que ha contado, en más de 50 años de conflicto, unas 120.000 personas dadas por desaparecidas.

El sacerdote jesuita Javier Giraldo, defensor de los derechos humanos y buscador de la memoria del cura Camilo, atribuyó motivaciones políticas a la decisión del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia de no hacer coincidir la entrega de los supuestos restos del cura con la misa celebrad en su memoria en la Universidad Nacional (UNAL).

El cuerpo de Torres Restrepo, desaparecido desde su muerte el 15 de febrero de 1966, fue encontrado por un equipo de forenses de la Unidad de Búsqueda en la regional de Santander en un panteón militar del Cementerio Municipal de Bucaramanga.

Una bóveda blanca, sin marcas ni información en la parte más alta del mausoleo, guardaba su estructura ósea.