Colegio de San Francisco advierte riesgo, la alcaldía avanza en su reubicación

San Francisco, Antioquia

La situación de la Institución Educativa San Francisco, sede urbana, en el municipio de San Francisco, en el oriente de Antioquia, mantiene en alerta a padres de familia y autoridades locales debido a las fallas estructurales que presenta la infraestructura desde hace varios años.

El comisario de familia, José René Jaramillo, quien además es padre de un estudiante del plantel, advirtió que la estructura amenaza ruina y que, según evaluaciones de riesgo conocidas por la institución, existiría un peligro inminente para estudiantes, docentes y personal administrativo.

Estimó que entre 600 y 700 niños, niñas y adolescentes podrían estar expuestos.

¿Cuál es la preocupación inicial?

La preocupación se centra en que, pese a las advertencias, los estudiantes continúan asistiendo a clases en la sede actual mientras se define una solución estructural de fondo.

Por su parte, el alcalde Alexander Arias confirmó que la institución es de carácter municipal y reconoció que el colegio, construido hace cerca de 20 años, presenta dificultades derivadas de fallas constructivas.

Sin embargo, aseguró que la administración ha implementado medidas permanentes de mitigación para garantizar la seguridad.

Según explicó, desde 2023 se han realizado visitas técnicas por parte de la Secretaría de Educación Departamental y del Dagran, y se han aislado salones considerados críticos. Algunos grupos han sido trasladados temporalmente al parque educativo y, en su momento, a la Casa de la Cultura.

Además, este año se efectuaron mantenimientos en techos y pisos, y se implementó una jornada continua para optimizar el uso de los espacios disponibles.

Mientras padres de familia manifiestan un riesgo inminente por el estado de la infraestructura, la Alcaldía sostiene que la seguridad de los menores está garantizada gracias a los mantenimientos y controles semanales que se han venido realizando en la institución.

Nuevo colegio en gestión

En paralelo, la administración municipal adelanta el proyecto para la construcción de una nueva sede educativa, cuyo costo actualizado asciende a 25.000 millones de pesos.

El mandatario explicó que la iniciativa se tramita mediante el mecanismo de obras por impuestos ante el Ministerio de Educación Nacional, y que ya cuenta con avales del Departamento Nacional de Planeación y otras instancias técnicas.

Actualmente, el proyecto busca llegar a fase tres, a la espera del visto bueno definitivo del Ministerio para poder ingresar a la bolsa general de financiación.

De acuerdo con el alcalde, al menos diez empresas, entre ellas Argos, Grupo Nutresa, EPM, Hidroituango y Mineros, participarían en la financiación del nuevo plantel a través de este mecanismo.

La Gobernación de Antioquia, añadió, ha acompañado el proceso con estudios previos y mesas técnicas de trabajo, además de recursos para mantenimientos preventivos en la sede actual.

No obstante, Arias reconoció que el nuevo colegio no estaría listo este año, por lo que la administración contempla incluso la instalación de aulas móviles adicionales mientras se concreta la construcción definitiva.

Panorama actual de la infraestructura educativa

Así, la comunidad educativa de San Francisco enfrenta un escenario de transición: mientras se proyecta una nueva infraestructura con respaldo departamental y empresarial, la operación académica continúa en una edificación intervenida con medidas de mitigación que, según la Alcaldía, permiten garantizar el servicio educativo sin poner en riesgo a los estudiantes.

Sin embargo, la percepción de parte de los padres y de la Comisaría de Familia mantiene el debate abierto sobre la urgencia de una solución definitiva.