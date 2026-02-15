Gobernación de Antioquia envía medicamentos, vacunas y toldillos a Urabá tras lluvias

Urabá, Antioquia

La Gobernación de Antioquia, a través de la Secretaría de Salud e Inclusión Social, envió medicamentos, vacunas y cerca de 10.000 toldillos con insecticida a la subregión de Urabá, con el propósito de atender a la población impactada por las fuertes lluvias registradas en los últimos días.

La administración departamental también anunció una serie de medidas orientadas a prevenir brotes de enfermedades y proteger la salud pública en los municipios afectados.

“Estamos invirtiendo recursos que nos permitan mantener y cuidar la salud de nuestros paisanos. Esto nos permite tomar medidas para evitar las situaciones difíciles como lo son brotes de diferentes enfermedades, además de garantizar las condiciones de salubridad para el consumo de alimentos y agua, les estamos brindando el acompañamiento psicosocial que las personas en sus territorios”, señaló Marta Cecilia Ramírez Orrego, secretaria de Salud e Inclusión Social.

Inversión para prevención y atención médica

La funcionaria explicó que la Administración Departamental destinó 7.000 millones de pesos para evaluar las condiciones de salud en el territorio, prevenir enfermedades y garantizar el acceso a los servicios médicos.

Entre los insumos enviados se encuentran medicamentos antigripales, desparasitantes, tratamientos para lesiones en la piel y biológicos del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), con el fin de fortalecer esquemas y ampliar la cobertura frente a enfermedades como la fiebre amarilla.

La entrega de los toldillos busca reducir el riesgo de enfermedades transmitidas por vectores, especialmente dengue, en medio de las condiciones climáticas actuales.

Verificación de infraestructura hospitalaria

Desde la Secretaría de Salud se articulan acciones para verificar el estado de la infraestructura hospitalaria y fortalecer los centros de salud en la subregión, evaluando necesidades de dotación y capacidad de respuesta.

Además, el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) acompaña la atención médica en los territorios y realiza la georreferenciación de casos que requieran traslado, con prioridad para mujeres gestantes y niños.

Las autoridades departamentales mantienen seguimiento permanente a la situación sanitaria en Urabá mientras avanzan las acciones de mitigación tras las emergencias por lluvias.