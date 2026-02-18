Panorama del salario mínimo en Antioquia: incertidumbre, y presión sobre PYMES y situación del dólar

Antioquia

El incremento del salario mínimo para 2026, fijado en diciembre pasado en un 23 %, sigue generando efectos en el ambiente empresarial de Antioquia.

Aunque todavía no hay estudios regionales concluyentes sobre impacto en empleo o informalidad, y aunque el dato del IPC de enero —que mostró un leve repunte— aún no permite establecer una tendencia clara para el año, lo que sí está marcado, según el vicerrector del CEIPA, Giovanny Cardona Montoya, es un escenario de incertidumbre.

De dónde parte el panorama actual para Antioquia

El directivo explica que en muchos años no se había registrado un aumento tan distante de la inflación del año anterior, lo que generó preocupaciones en el sector empresarial y pudo haber frenado decisiones de inversión.

A esto se suma la reciente decisión del Consejo de Estado que abrió un nuevo debate jurídico sobre el decreto, lo que, en su concepto, prolonga un ambiente de inestabilidad.

Para Cardona, más complejo que el incremento mismo sería extender ese “limbo jurídico” sobre la validez del salario mínimo, porque la falta de certeza puede afectar el comportamiento económico de 2026, un año que además coincide con un proceso electoral altamente polarizado.

Repercusiones en el sector laboral

En materia laboral, el mayor riesgo no estaría concentrado en las grandes compañías, sino en micro y pequeñas empresas. Las llamadas PYMES —pequeñas y medianas empresas, que representan buena parte del tejido empresarial en Medellín y el Valle de Aburrá, no son un bloque homogéneo.

Mientras la mediana empresa suele tener una estructura más sólida y menos dependencia del salario mínimo, la pequeña y la microempresa son más vulnerables.

Talleres, negocios de servicios, restaurantería y pequeñas manufacturas, donde una parte importante de los trabajadores devenga el salario mínimo, son las más expuestas a presiones sobre sus márgenes.

En este tipo de empresas, con ocho o diez empleados y varios formalmente vinculados, un salario mínimo alto puede desincentivar la formalización o incentivar la tercerización e informalidad. En cambio, en la gran empresa el peso del salario mínimo en los costos totales es menor.

Desarrollo tecnológico

El nivel de desarrollo tecnológico y la capacidad de sistematizar procesos marcan la diferencia en la adaptación.

Empresas más intensivas en tecnología y conocimiento son menos vulnerables que aquellas altamente dependientes de mano de obra no calificada.

En el frente internacional, Cardona advierte que el comercio exterior está hoy más influido por factores globales que locales.

Comportamiento del dólar

Señala que el dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con niveles que rondan los 3.800 pesos, lo que impacta la rentabilidad de exportadores que monetizan sus ingresos en un peso más fuerte.

Si a ese contexto se suma un costo salarial mayor, puede haber presión adicional sobre competitividad, especialmente en exportadores pequeños.

Presente y evidencias del incremento del SMMLV

Por ahora, no hay evidencia de que el incremento salarial esté generando un salto inflacionario fuerte, pero el comportamiento reciente del IPC sugiere que la tendencia descendente podría frenarse, lo que también afectaría costos empresariales.

Más allá del porcentaje del aumento, el vicerrector insiste en que la tarea estructural en Antioquia pasa por mejorar infraestructura, seguridad, educación, acceso a tecnología y cualificación del talento humano, factores que determinan la competitividad en el largo plazo.