Asesinaron a una mujer en zona rural de Briceño; la víctima viajaba en una moto que fue quemada

Briceño- Antioquia

En la tarde de este martes se reportó el homicidio de una mujer en una vía del norte de Antioquia , presuntamente a manos de grupos armados ilegales que delinquen en la zona.

Según el reporte del caso, la víctima fue identificada como Yenifer Tatiana Echavarria Cano, quien fue asesinada en la vereda El Roblal y su cuerpo dejado tirado en la vía. Pocos metros más allá fue hallada quemada la motocicleta en la que al parecer se movilizaba.

Por ahora se indica que la muerte violenta se da por presuntamente por ajuste de cuentas, aunque fuentes de la zona le han indicado a Caracol Radio que los responsables del crimen serían presuntos integrantes del Clan del Golfo. Las autoridades investigan una versión, la cual indica que un hombre que se movilizaba con la mujer fue raptado por el grupo ilegal y se desconoce su paradero. Esta es una información que se conoce de manera preliminar.

El cuerpo de Yenifer Tatiana Echavarria Cano fue recogido por funcionarios de la alcaldía debido a que la zona tiene presencia permanente de grupos legales que ponía en riesgo a la fuerza pública.