Tras más de 20 años de espera, planta de beneficio animal en Toledo se alista para operar

Toledo, Antioquia

Luego de más de dos décadas sin entrar en funcionamiento, la Planta de Beneficio Animal de Toledo podría finalmente abrir sus puertas, tras nuevas adecuaciones financiadas por la Gobernación de Antioquia y el municipio.

El proyecto, que durante años fue objeto de intervenciones y ajustes sin lograr su puesta en marcha, recibió recientemente recursos para adecuar las áreas de bovinos y porcinos y cumplir con los requerimientos técnicos y sanitarios exigidos por la ley.

Para los productores locales, la posible apertura representa un cambio estructural en la forma como comercializan su ganado.

Impacto del proyecto y su apertura

Actualmente, muchos dependen de intermediarios que recogen los animales en el municipio y los trasladan a Medellín u otras localidades para su sacrificio y distribución.

“Es un proyecto que va a dinamizar la economía del pueblo, que se va a traducir en mejores costos para el consumidor final y también para nosotros los pequeños productores, que muchas veces no disponemos de la cantidad suficiente para trasladarla a Medellín, pero acá vamos a poder comercializarla”, explicó el productor pecuario Hernán Arboleda. Según recordó, han pasado “más de 20 años esperándola”.

La infraestructura beneficiaría a más de un centenar de productores del municipio, en su mayoría propietarios de predios pequeños y medianos, quienes podrían negociar de manera más directa con los carniceros locales y reducir costos asociados al transporte y la intermediación.

Durante su visita al municipio, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, reconoció que la inversión inicial del proyecto se había realizado en años anteriores y que la intervención reciente se concentró en adecuaciones para permitir su funcionamiento.

Señaló que la planta “puede ser el proyecto agroindustrial más importante de esta zona” e hizo un llamado a que no vuelva a detenerse.

Programas adicionales

Además de las obras en la planta, la administración departamental informó que en Toledo se adelantan programas de mejoramiento genético y sistemas silvopastoriles para fortalecer la productividad ganadera.

Sin embargo, la expectativa principal en el municipio está puesta en que esta vez la planta sí entre en operación definitiva, luego de más de dos décadas de espera.