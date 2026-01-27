Fiscalía dice que Juan David Palacio recibía órdenes de un tercero. ¿De quién?

Medellín, Antioquia

Durante la audiencia de imputación contra Juan David Palacio Cardona, exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), la Fiscalía General de la Nación aseguró que el exfuncionario recibía órdenes de un tercero para realizar nombramientos clave y que, al dejar el cargo, ordenó borrar información institucional con el fin de eliminar la trazabilidad de actuaciones que hoy son investigadas penalmente.

La actuación es adelantada por la Fiscalía 40 Seccional de Administración Pública de Medellín y se relaciona con seis contratos celebrados entre 2020 y 2021, tramitados bajo la modalidad de contratación directa por “apoyo a la gestión”, pese a que —según el ente acusador— incluían actividades y suministros que no correspondían a esa causal excepcional.

Palacio Cardona ejerció como director del AMVA entre el 7 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2023, durante la administración del entonces alcalde de Medellín Daniel Quintero Calle.

Nombramientos por instrucciones externas

En la imputación, el fiscal sostuvo que la conducta atribuida a Juan David Palacio consistió en aceptar instrucciones impartidas por terceros para realizar nombramientos estratégicos dentro de la entidad.

“Su función consistió en aceptar las instrucciones dadas por terceros, consistente en nombrar a Álvaro Villada García el 22 de enero del 2022, a Ana María Roldán Ortiz el 21 de junio del 2020 y posteriormente el 19 de abril del 2021 a la señora Diana María Montoya Velilla”, señaló el fiscal.

De acuerdo con la Fiscalía, Ana María Roldán Ortiz y Diana María Montoya Velilla ocuparon el cargo de subdirectora ambiental, dependencia desde la cual, según el ente acusador, “se ejecutó el direccionamiento y apropiación de los recursos públicos”.

Borrado de información al salir del cargo

La Fiscalía también afirmó que, al momento de dejar la dirección del Área Metropolitana, Juan David Palacio habría ordenado eliminar información clave de varios equipos institucionales.

“Su cargo ordenó formatear los computadores de su secretaría, de su secretaría general, así como el equipo de asistencia de dirección y de contratos”, expuso el fiscal durante la audiencia.

Para el ente acusador, esta conducta tuvo como finalidad directa impedir el rastreo de las decisiones investigadas.

“Procuró eliminar la trazabilidad del actuar ilegal”, agregó el fiscal.

Montos y delitos imputados

Según la Fiscalía, los contratos bajo investigación superan los 18.656 millones de pesos y habrían sido utilizados para favorecer intereses indebidos, en detrimento del interés general y del patrimonio público.

Al exdirector del AMVA se le imputaron los presuntos delitos de peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos. El expediente señala que, como resultado del esquema investigado, se habría producido el apoderamiento irregular de al menos 2.481 millones de pesos, recursos que estaban destinados a gestión del riesgo y atención de emergencias en el Área Metropolitana.

Referencia a grupo delictivo organizado

Durante la audiencia, el fiscal enmarcó los hechos dentro de la normativa sobre criminalidad organizada y afirmó que el caso se analiza bajo los parámetros de la Ley 1908 de 2018.

“A usted, Ana María, frente a un grupo delictivo organizado GDO en los términos previstos de la ley 1908 del año 2018. En efecto, concurre aplicable”, manifestó el fiscal.

Añadió que, en esta etapa procesal, la Fiscalía considera acreditada la existencia de una estructura conformada por varias personas.

“Se acredita la existencia de un grupo estructurado conformado por más de tres personas, toda vez que actualmente se encuentran formalmente vinculadas tres ciudadanos, más estos cuatro que pretendemos vincular en el día de hoy”, afirmó.

Audiencia, implicados y alcance del proceso

Además de Juan David Palacio Cardona, la Fiscalía llevó a imputación a Ana María Roldán Ortiz, subdirectora ambiental del AMVA entre el 21 de julio de 2020 y el 18 de abril de 2021; Diana María Montoya Velilla, quien ocupó el mismo cargo desde el 17 de abril de 2021 hasta enero de 2024 y actuó como ordenadora del gasto en la ejecución contractual cuestionada; y Juan Alberto Cardona Henao, contador de Bomberos Itagüí. Para estas personas, la audiencia de imposición de medida de aseguramiento será este martes, 27 de enero, a las 2:30 de la tarde.

Por estos mismos hechos ya se encuentran capturados Misael Cadavid Jaramillo, director del Cuerpo de Bomberos, y María Yaneth Rúa García, profesional universitaria del AMVA. Asimismo, está procesado Elkin González, subdirector de Bomberos Itagüí.