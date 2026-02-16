Juez ordena medida no privativa de la libertad para exdirector del AMVA y exdirectoras ambientales

Medellín

Durante la audiencia de este lunes 16 de febrero en la que se buscaba que el juez 27 penal municipal decidiera la libertad de los procesados, el togado dejó libre al exdirector del Área Metropolitana Juan David Palacio s, pese a la solicitud que había hecho el fiscal 40, que había pedido cárcel para el exfuncionario.

El juez también acogió la solicitud de la fiscalía, la cual pedía medida no privativa de la libertad para las exdirectoras ambientales Ana María Roldán Ortiz y Diana María Montoya Velilla.

El juez argumentó que los tres exfuncionarios no representaban un peligro para la sociedad, ni para el proceso, ya que han comparecido siempre que el despacho los ha requerido, además de que, desde los cargos privados que hoy ostentan, no interfieren en el proceso.

En otro aparte, el juez manifiesta que los judicializados fueron instrumentalizados y se dejaron instrumentalizar por terceros que querían sacar beneficios.

Ante la decisión del juez, la fiscalía la apeló, cuyo argumento será escuchado este martes 17 de febrero a partir de las 2:30 p.m., cuando continuará la diligencia.

El togado reconoce que este proceso tiene un tinte político y rechaza que este tipo de investigaciones contra funcionarios públicos sea repetitivo y las califica como un desgaste para el poder judicial.

Recordemos que los tres exfuncionarios a los que hoy se les ordenó la libertad están siendo investigados por los presuntos delitos de interés indebido de contratos para terceros y peculado por apropiación por la supuesta pérdida de más de 2 mil millones de pesos en seis contratos con el cuerpo de bomberos de Itagüí.